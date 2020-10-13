Бизнес попросил продлить «арендные каникулы» в Москве до конца года

24 марта мэр Москвы Сергей Собянин утвердил отсрочки по налогам и аренде для бизнеса для поддержки в условиях кризиса и ограничений по коронавирусу. Согласно указу мэра, организации арендующие у города помещения, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, освобождались от арендной платы в апреле-июне. Арендные каникулы применялись только к тем компаниям, чья деятельность была приостановлена во время первой волны коронавируса.