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Бизнес попросил продлить «арендные каникулы» в Москве до конца года

Снижение экономической активности населения вынуждает уменьшать издержки
Татьяна Морозова
Евгений Разумный / Ведомости

Общественная организация «Опора России», представляющая интересы малого и среднего бизнеса, попросила заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова продлить действие «арендных каникул» с 1 октября и до конца текущего года. Письмо за подписью президента организации Александра Калинина есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность подтвердили в пресс-службе организации. 

В пресс-службе Комплекса по экономической политике и имущественно-земельных отношений Москвы на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».

По мнению автора письма, введенные ограничения в Москве из-за коронавируса приводит к сокращению числа контактов между людьми, а следствием этого является снижение потребительской активности людей. Продление арендных каникул позволит компаниям сократить издержки на время снижения экономической активности населения, считает Калинин. 

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«Исследования по обороту контрольно-кассовой техники (компании «Эвотор» — прим.ред.) уже показывают, что в Москве оборот малого и среднего бизнеса на неделе с 28 сентября по 4 октября упал на 16% по сравнению с предыдущей неделей. Это максимальное падение с марта 2020 г., прогнозируется дальнейшее сокращение экономической активности московского малого и среднего бизнеса», — указывает Калинин в письме. 

Данные компании «Эвотор» подтверждаются исследованием «Сбериндекса». Аналитики подсчитали, что падение расходов россиян с 5 по 11 октября составило 4,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, и уже близко к мартовским значениям. Расходы на услуги снизились на 17,8%, траты в кафе, барах и ресторанах снизились на 25,9%. Самое большое падение расходов россиян наблюдается в индустрии развлечений (69,5%). 

24 марта мэр Москвы Сергей Собянин утвердил отсрочки по налогам и аренде для бизнеса для поддержки в условиях кризиса и ограничений по коронавирусу. Согласно указу мэра, организации арендующие у города помещения, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, освобождались от арендной платы в апреле-июне. Арендные каникулы применялись только к тем компаниям, чья деятельность была приостановлена во время первой волны коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных