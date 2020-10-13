Бизнес попросил продлить «арендные каникулы» в Москве до конца года

Бизнес попросил продлить «арендные каникулы» в Москве до конца годаСнижение экономической активности населения вынуждает уменьшать издержки
Общественная организация «Опора России», представляющая интересы малого и среднего бизнеса, попросила заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова продлить действие «арендных каникул» с 1 октября и до конца текущего года. Письмо за подписью президента организации Александра Калинина есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность подтвердили в пресс-службе организации.
В пресс-службе Комплекса по экономической политике и имущественно-земельных отношений Москвы на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».
По мнению автора письма, введенные ограничения в Москве из-за коронавируса приводит к сокращению числа контактов между людьми, а следствием этого является снижение потребительской активности людей. Продление арендных каникул позволит компаниям сократить издержки на время снижения экономической активности населения, считает Калинин.
«Исследования по обороту контрольно-кассовой техники (компании «Эвотор» — прим.ред.) уже показывают, что в Москве оборот малого и среднего бизнеса на неделе с 28 сентября по 4 октября упал на 16% по сравнению с предыдущей неделей. Это максимальное падение с марта 2020 г., прогнозируется дальнейшее сокращение экономической активности московского малого и среднего бизнеса», — указывает Калинин в письме.
Данные компании «Эвотор» подтверждаются исследованием «Сбериндекса». Аналитики подсчитали, что падение расходов россиян с 5 по 11 октября составило 4,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, и уже близко к мартовским значениям. Расходы на услуги снизились на 17,8%, траты в кафе, барах и ресторанах снизились на 25,9%. Самое большое падение расходов россиян наблюдается в индустрии развлечений (69,5%).
24 марта мэр Москвы Сергей Собянин утвердил отсрочки по налогам и аренде для бизнеса для поддержки в условиях кризиса и ограничений по коронавирусу. Согласно указу мэра, организации арендующие у города помещения, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, освобождались от арендной платы в апреле-июне. Арендные каникулы применялись только к тем компаниям, чья деятельность была приостановлена во время первой волны коронавируса.