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Число магазинов разливного пива сократилось впервые за пять лет

Это связано в том числе с ограничениями по торговле им в жилых домах
Екатерина Бурлакова
Обычно в розлив продается около 20% пива, но в этом году доля может сократиться из-за того, что в течение трех месяцев из-за коронавируса были закрыты бары и рестораны /Евгений Разумный / Ведомости

Количество точек по продаже разливного пива в крупнейших городах России с 1 октября 2019 г. по 1 октября 2020 г. сократилось на 15% до 10 436, подсчитал геосервис 2ГИС на основе сопоставимых данных в 15 городах-миллионниках. Это произошло впервые за пять лет: с 2015 г. их число ежегодно увеличивалось в среднем на 10–20%. Сильнее всего количество магазинов, по данным 2ГИС, уменьшилось в Екатеринбурге – на 70%, в Москве – на 24%, в Санкт-Петербурге – на 18%.

Большая их часть не является отдельными пивными магазинами, это точки продаж в супермаркетах или алкомаркетах, они действительно закрывались, подтверждает член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. А вот число отдельных специализированных пивных магазинов, по его словам, практически не изменилось – этот формат по-прежнему популярен у предпринимателей.

2ГИС одной из причин сокращения количества точек продаж называет отказ от разливного пива сети «Красное & белое». В декабре 2019 г. компания вывела эту продукцию из ассортимента, говорит представитель ритейлера, всего она продавалась в 8000 магазинов сети. Это решение он объясняет ростом производства нелегального пива (т. е. без уплаты акцизов, налогов, фиксации в ЕГАИС и т. д.).

Две трети регионов могут ужесточить требования к барам в домах

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В сравнении с ним легальное пиво, которым торговала «Красное & белое», оказалось неконкурентоспособно: оно стоило 42 руб./л против 22 руб./л, говорит собеседник «Ведомостей». Представитель Росалкогольрегулирования (РАР) подтвердил, что количество нарушений на рынке пива возросло. По его словам, в прошлом году было проверено 2230 организаций (+9% к 2018 г.), занятых оборотом пива, из незаконного оборота изъято 115 300 дал продукции.

Нелегальная продукция действительно присутствует на рынке и стоит она дешевле, но на нее приходится не более 1% от всех продаж, уверяет Небольсин. По его словам, на рынок это существенного влияния не оказывает. На рынок разливного пива могли повлиять и ограничения, которые вводили региональные власти в последнее время, говорит директор по продажам AB InBev Efes Анна Миронова.

Например, некоторые субъекты ограничивали работу пивных магазинов с началом пандемии коронавируса, многие заведения так и не смогли открыться, указывает она. Кроме того, весной вступил в силу закон о так называемых «наливайках», запретивший открывать в жилых домах бары с площадью зала менее 20 кв. м по всей стране, а регионы получили право устанавливать более жесткие нормы. Такие заведения маскировались под общепит и могли торговать алкоголем по ночам, добавляет Миронова.

Старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа «Балтики» Ирина Федорова тоже называет одной из причин сокращения точек по продаже разливного пива ограничения для «наливаек»: в некоторых регионах инициативы были чрезмерными и затронули законопослушный бизнес, напоминает она. Кроме того, вводились и ограничения для розницы: несколько российских субъектов запретили магазинам торговать пивом в розлив в жилых домах, говорит владелец магазинов «Беру выходной» Николай Желагин.

Многие предприниматели, по его словам, были вынуждены закрыть из-за этого магазины, а часть из них перевели заведения в статус общепита и они стали теми же «наливайками». Сам формат разливного пива стал менее интересен покупателям, из-за ограничений люди стали реже посещать магазины у дома и больше закупаться впрок, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Желагин подтверждает отток посетителей в течение 2020 г. По его словам, это связано в том числе с тем, что люди из экономии стали переходить на более «дешевый градус».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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