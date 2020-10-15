Число магазинов разливного пива сократилось впервые за пять лет

Многие предприниматели, по его словам, были вынуждены закрыть из-за этого магазины, а часть из них перевели заведения в статус общепита и они стали теми же «наливайками». Сам формат разливного пива стал менее интересен покупателям, из-за ограничений люди стали реже посещать магазины у дома и больше закупаться впрок, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Желагин подтверждает отток посетителей в течение 2020 г. По его словам, это связано в том числе с тем, что люди из экономии стали переходить на более «дешевый градус».