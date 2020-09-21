Две трети регионов могут ужесточить требования к барам в домах

Две трети регионов могут ужесточить требования к барам в домахЭто приведет к закрытию как минимум 10 000 заведений по всей стране
5 мая 2020 г. вступили в силу поправки в федеральный закон о регулировании алкогольного рынка, согласно которым в жилых домах и на прилегающих территориях запрещено открывать точки общепита с площадью зала обслуживания менее 20 кв. м. Регионы получили полномочия увеличивать допустимую минимальную площадь зала, а также вводить полный запрет на такие заведения. Пивоваренная компания «Балтика» (часть Carlsberg Group) проанализировала уже принятые на региональном уровне ограничения для баров в жилых домах. «Ведомости» ознакомились с этими данными.
Как подсчитала «Балтика», 25 субъектов из 85, в частности Москва и Калининградская область, пока остановились на федеральной норме минимальной площади бара в жилом доме в 20 кв. м. Все остальные регионы эту норму повысили или планируют повысить. Так, 14 регионов (например, Тюменская и Кировская области) разрешат работу барам площадью не менее 25–35 кв. м в зависимости от субъекта. Еще 33 региона хотят увеличить минимально разрешенную площадь до 50 кв. м. Это, к примеру, Санкт-Петербург, Московская и Новосибирская области. В Карелии разрешат обслуживать залы начиная с 75 кв. м в городских округах и с 50 кв. м. в городских и сельских поселениях. Власти Магаданской и Вологодской областей сообщали, что они планируют увеличить минимально разрешенную площадь таких баров до 100 кв. м.
Целью федерального закона была борьба с так называемыми «наливайками» – небольшими заведениями на первых этажах жилых домов, которые маскируются под общепит и торгуют алкоголем по ночам. На шум от их посетителей часто жалуются жители, объяснял депутат Александр Хинштейн, который курировал законопроект в Госдуме. На июнь 2020 г. дополнительные ограничения планировали 50 регионов, более поздних данных нет, добавил он.
Но ограничения в итоге затронули законопослушных предпринимателей, чей бизнес не имеет ничего общего с «наливайками», говорит член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. По его подсчетам, в результате этого может закрыться 10 000–12 000 точек общепита – около трети заведений, торгующих алкоголем и расположенных в жилых домах. Там, где власти повысили площадь до 100 кв. м, закроются все такие бары, большинство точек не смогут работать и в тех субъектах, где установлены ограничения в 50 кв. м, объясняет Небольсин.
Сейчас сложно подсчитать точное количество точек общепита, которые пострадают из-за новых норм, поскольку за это отвечают власти регионов, передал «Ведомостям» через представителя замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Бар не должен находиться в жилом доме и привлекать нежелательную публику, которая мешает жителям, настаивает губернатор Кировской области Игорь Васильев. По его мнению, это уберет из жилых домов «наливайки», а добросовестные предприниматели не пострадают. Пресс-служба Роспотребнадзора на вопросы не ответила.
Активнее всего бизнес протестует в Санкт-Петербурге: начиная с 2021 г. допустимая площадь бара в жилом доме там должна увеличиться до 50 кв. м. По мнению местных рестораторов, это нанесет непоправимый вред местной барной культуре. С этим согласился даже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Принятие закона о «наливайках» – поспешность отдельных депутатов. Наши бары в центральной части города – городская фишка. И не нам эту культуру прекращать. В закон будут внесены соответствующие изменения», – говорил в конце июля Беглов в интервью телеканалу «78». Значительная часть предприятий общепита расположена именно в жилых домах, объясняет представитель администрации губернатора. От ограничений в 50 кв. м, по его словам, пострадают и законопослушные предприниматели. Представитель администрации также говорит, что комитет по промышленной политике и инновациям поддерживает идею снизить допустимую площадь до 20 кв. м, но только для центральных районов Петербурга.
Необходимо снижать разрешенную площадь до 20 кв. м для всех заведений города, настаивает представитель Союза независимых рестораторов Санкт-Петербурга Александр Романенко.
Преференции для центральных районов он считает «оскорбительной сегрегацией». В Петербурге есть дома, которые находятся на одной улице, но относятся к разным районам, получается, что одним можно работать, а другие рядом должны закрыться, возмущается он. Союз намерен добиваться снижения площади для всего города, а уже после этого содействовать администрации в решении проблемы «наливаек». В этом может помочь повышение минимальных цен на алкоголь для общепита, запрет на получение двойных лицензий – на розничную торговлю алкоголем и на торговлю в общепите, говорит Романенко.
Введенная на федеральном уровне норма в 20 кв. м достаточна для борьбы с нелегальной торговлей, согласна Ирина Федорова, старший директор «Балтики» по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа. К тому же существуют СанПиНы, которые предъявляют строгие требования к барам, кафе и ресторанам и определяют понятие цивилизованного заведения. В более благоприятных условиях предприниматели могли бы переформатировать бизнес, расширить площадь или арендовать новое помещение. Сейчас, когда стоит вопрос выживания, немногие смогут позволить себе такие издержки, уверена Федорова. А любые ограничения доступности качественного алкоголя приводят к росту нелегальных продаж и потреблению суррогатов, напоминает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.