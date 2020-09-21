Две трети регионов могут ужесточить требования к барам в домах

Активнее всего бизнес протестует в Санкт-Петербурге: начиная с 2021 г. допустимая площадь бара в жилом доме там должна увеличиться до 50 кв. м. По мнению местных рестораторов, это нанесет непоправимый вред местной барной культуре. С этим согласился даже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Принятие закона о «наливайках» – поспешность отдельных депутатов. Наши бары в центральной части города – городская фишка. И не нам эту культуру прекращать. В закон будут внесены соответствующие изменения», – говорил в конце июля Беглов в интервью телеканалу «78». Значительная часть предприятий общепита расположена именно в жилых домах, объясняет представитель администрации губернатора. От ограничений в 50 кв. м, по его словам, пострадают и законопослушные предприниматели. Представитель администрации также говорит, что комитет по промышленной политике и инновациям поддерживает идею снизить допустимую площадь до 20 кв. м, но только для центральных районов Петербурга.