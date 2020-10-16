Суд наложил обеспечительные меры на долю Катерины Босов в «Аллтеке»Решение принято в рамках иска матери Дмитрия Босова и его детей
Одинцовский городской суд наложил обеспечительные меры на долю Катерины Босов в холдинговой компании «Аллтек» (контролирует «Сибантрацит») по иску матери погибшего бизнесмена Дмитрия Босова (был женат на Катерине) и четверых его детей. Об этом говорится в копии определения суда от 12 октября, которая есть у «Ведомостей».
«Запретить Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 46 по г. Москве совершать регистрационные действия в части регистрации перехода доли в уставном капитале ООО “Аллтек”, принадлежащей Босов Катерине Евгеньевне к другим участникам общества, самому обществу и третьим лицам, а также иных действий, влекущих уменьшение или увеличение размера долей в обществе», — говорится в определении суда.
Кроме того, суд запретил совершать сделки и другие действия, которые ведут к отчуждению доли, принадлежащей Катерине Босов.
Представитель Катерины Босов сообщил «Ведомостям» в ответ на запрос о наложении обеспечительных мер, что «требования вынесенного судебного акта, безусловно, будут соблюдены». Информацию о решении суда «Ведомостям» подтвердил сын Дмитрия Босова Артем.
6 октября мать погибшего бизнесмена Дмитрия Босова Людмила и четверо его детей от двух прошлых браков подали в Одинцовский районный суд иск к вдове бизнесмена Катерине Босов.
Как писал РБК со ссылкой на источники, мать, четверо сыновей Босова оспаривают переход к вдове половины доли бизнесмена в холдинговой компании «Аллтек». Как ранее писали «Ведомости», в августе половина доли Дмитрия Босова в компании «Аллтек» перешла к Катерине Босов. В результате перехода Катерине стало принадлежать 43,29% в ООО «Аллтек», столько же принадлежит и погибшему Дмитрию Босову. Совладельцами компании также остаются ее гендиректор Дмитрий Ага (7,9%), а также топ-менеджеры Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%). Оспорить выделение доли родственники Босова решили, поскольку создание бизнеса Босов начал до брака с Катериной, отметил один из источников РБК.
В свою очередь, Катерина Босов намеревалась увеличить долю в «Аллтеке» до контрольной. В направленном в суд иске она утверждает, что ее доля составляет не 43%, а 77% компании, заявила РБК представитель вдовы. В Одинцовском городской суде и арбитражных судах Москвы и области иск Катерины не зарегистрирован, отмечало издание.
Производственные активы группы «Сибантрацит» принадлежат кипрской Sibanthracite, единственным владельцем которой является «Аллтек». Более 86% акций «Аллтек» контролировал председатель совета директоров Дмитрий Босов. В конце мая Катерина Босов сменила Дмитрия Ага на посту главы совета директоров ООО «УК "Сибантрацит».
Компания «Сибантрацит» основана в 2000 г. Это один из крупнейших производителей коксующегося угля с активами в Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. В 2018 г. компания произвела 24,1 млн т угля, почти четверть российского производства. К 2022 г. предприятие планирует нарастить добычу до 58 млн т в год, указано на ее сайте.
Босов присоединилась к команде «Сибантрацита» в 2017 г. Она была назначена гендиректором «дочки» компании — «СА логистик», а после стала коммерческим директором «Сибантрацита». В этой должности она отвечала за продажи и логистику группы. В 2018 г. Босов вошла в совет директоров компании.
Согласно данным ЕГРЮЛ, Катерина Босов стала доверительным управляющим 50% доли мужа в УК «Востокуголь» — еще одного актива группы. Другие 50% записаны на саму компанию, однако ее прежний собственник, бизнес-партнер Дмитрия Босова Александр Исаев, оспаривает в суде утрату этого актива. Исаев был уволен со всех постов в компаниях Дмитрия Босова. Дмитрий Босов покончил с собой 6 мая этого года.