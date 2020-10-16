Суд наложил обеспечительные меры на долю Катерины Босов в «Аллтеке»

Как писал РБК со ссылкой на источники, мать, четверо сыновей Босова оспаривают переход к вдове половины доли бизнесмена в холдинговой компании «Аллтек». Как ранее писали «Ведомости», в августе половина доли Дмитрия Босова в компании «Аллтек» перешла к Катерине Босов. В результате перехода Катерине стало принадлежать 43,29% в ООО «Аллтек», столько же принадлежит и погибшему Дмитрию Босову. Совладельцами компании также остаются ее гендиректор Дмитрий Ага (7,9%), а также топ-менеджеры Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%). Оспорить выделение доли родственники Босова решили, поскольку создание бизнеса Босов начал до брака с Катериной, отметил один из источников РБК.