Китай может стать крупнейшим импортером кукурузы

Китай может стать крупнейшим импортером кукурузыЭто изменит мировой рынок зерна
Как стало известно агентству Reuters, правительство Китая может увеличить квоту на импорт кукурузы по минимальным тарифам на 2021 г. В сентябре правительство установило эту квоту на уровне 2020 г., но из-за роста спроса на корма для животных, а также из-за ущерба, нанесенного внутреннему урожаю штормами и засухой, квота может быть увеличена на 20 млн т с нынешних 7,2 млн т. Данная квота позволяет импортерам кукурузы избежать оплаты большей части таможенных тарифов, которые достигают 65%.
Увеличение объема импорта кукурузы сделает Китай крупнейшим мировым импортером этой зерновой культуры, что, по сообщению Reuters, может привести к росту мировых цен на кукурузу и другое зерно. В настоящее время Китай является вторым по величине потребителем кукурузы после Мексики. По данным министерства сельского хозяйства США (USDA), Мексика импортирует 18,3 млн т зерна.
Если Китай станет мировым лидером по импорту кукурузы, это приведет к изменениям в глобальной торговле зерном и побудит производителей кукурузы во всем мире сеять больше, чтобы удовлетворить китайский спрос. Так уже произошло с соей: после того как Китай в 1990-х гг. начал импортировать эту культуру, фермеры в Аргентине, Бразилии и Соединенных Штатах многократно увеличили посевные площади под соей. «В течение следующего десятилетия Китай может изменить ландшафт мирового рынка кукурузы, нарастив объемы импорта», – заявил Reuters старший аналитик чикагской брокерской фирмы Futures International Терри Рейли.
Совокупный годовой спрос на кукурузу в Китае составляет 280 млн т и в основном удовлетворяется за счет внутреннего производства. До сих пор китайские импортеры ни разу не выбирали полную годовую квоту на импорт кукурузы по минимальным тарифам в размере 7,2 млн т. Однако, по словам источников Reuters, в этом году китайские импортеры уже заказали около 12 млн т кукурузы из США и около 5 млн т из других стран, включая Украину. По данным USDA, из этого заказа США поставили пока только 3,7 млн т. Однако вряд ли Китай откажется от остального заказа, ведь январская сделка с Вашингтоном по прекращению торговой войны между странами предполагает, что Пекин должен дополнительно закупать американскую сельхозпродукцию на миллиарды долларов.
Рост мирового спроса может положительно сказаться и на экспорте кукурузы из России. «Рекорд был поставлен в сезоне 2017/18 г., когда мы вывезли 5,7 млн т. Россия испытывает существенную конкуренцию в Причерноморском регионе, прежде всего со стороны соседней Украины, которая второй год подряд вывозит рекордные объемы кукурузы – более 30 млн т, что несопоставимо с российским экспортным потенциалом», – рассказывал в марте порталу «Агроинвестор» руководитель аналитического центра «Русагротранс» Игорь Павенский. Сейчас Украина является четвертым по величине поставщиком кукурузы на мировом рынке после США, Бразилии и Аргентины. По словам Павенского, поставки с Украины идут в первую очередь в Египет, Китай, страны ЕС и ЮВА. По прогнозу USDA, Украина в этом сезоне экспортирует 32 млн т кукурузы, в то время как США – 47 млн т, Бразилия – 39 млн т, Аргентина – 34,5 млн т, а Россия – 3,9 млн т (по сравнению с 4,2 млн т в прошлом сезоне).