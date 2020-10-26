Китай может стать крупнейшим импортером кукурузы

Рост мирового спроса может положительно сказаться и на экспорте кукурузы из России. «Рекорд был поставлен в сезоне 2017/18 г., когда мы вывезли 5,7 млн т. Россия испытывает существенную конкуренцию в Причерноморском регионе, прежде всего со стороны соседней Украины, которая второй год подряд вывозит рекордные объемы кукурузы – более 30 млн т, что несопоставимо с российским экспортным потенциалом», – рассказывал в марте порталу «Агроинвестор» руководитель аналитического центра «Русагротранс» Игорь Павенский. Сейчас Украина является четвертым по величине поставщиком кукурузы на мировом рынке после США, Бразилии и Аргентины. По словам Павенского, поставки с Украины идут в первую очередь в Египет, Китай, страны ЕС и ЮВА. По прогнозу USDA, Украина в этом сезоне экспортирует 32 млн т кукурузы, в то время как США – 47 млн т, Бразилия – 39 млн т, Аргентина – 34,5 млн т, а Россия – 3,9 млн т (по сравнению с 4,2 млн т в прошлом сезоне).