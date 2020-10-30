В аптеках рекордно выросли продажи

Гендиректор сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой отмечает, что с начала лета рубль упал примерно на 15%, что привело к прямо пропорциональному росту цен как на импортные, так и на российские лекарства, 90% которых производится из импортных субстанций. В результате произошел переход препаратов из средней ценовой категории в более высокую. Кроме того, падение реализации дешевых лекарств связано с их отсутствием на рынке, говорит Руцкой. Около 60% всех реализуемых в аптеках лекарств входит в перечень жизненно важных, на которые государство устанавливает предельные отпускные цены. Существующая сейчас методика определения их стоимости делает производство таких препаратов нерентабельным, в результате чего они стали исчезать с рынка, констатирует Руцкой.