В аптеках рекордно выросли продажи

В аптеках рекордно выросли продажиЗа девять месяцев 2020 г. их объем достиг более 800 млрд рублей
По итогам девяти месяцев 2020 г. продажи лекарств в российских аптеках в денежном выражении увеличились на 10,9% и достигли 819,7 млн руб. Об этом говорится в исследовании аналитической компании DSM Group, с которым ознакомились «Ведомости». Это рекордный показатель за последние шесть лет. Для сравнения: за аналогичный период 2019 г. сумма продаж составляла 739,1 млн руб.
При этом в натуральном выражении реализация лекарств в аптеках демонстрирует падение третий год подряд. Если за девять месяцев 2018 г. этот показатель составлял 3,9 млрд упаковок, то к 2019 г. продажи лекарств сократились на 1,5% до 3,8 млрд упаковок, а к 2020 г. еще на 1,7% до 3,7 млрд упаковок. Аналитики DSM Group связывают увеличение реализации лекарств в стоимостном выражении при падении в натуральном с изменением структуры потребления.
Согласно исследованию, во время отчетного периода 2020 г. росли продажи только дорогостоящих препаратов (от 500 руб.). Их доля в общем объеме продаж в стоимостном выражении увеличилась на 3,6 процентного пункта (п. п.) и достигла 44%. Доля лекарств стоимостью 150–500 руб. сократилась на 1,3 п. п. до 42,4%, 50–150 руб. – на 1,1 п. п. до 10,7%. Наименьшую долю занимают дешевые препараты по цене до 50 руб. – всего 3% в стоимостном выражении от общего объема продаж, что на 1,2% п. п. меньше, чем годом ранее.
Представители аптечных сетей подтверждают соответствующий тренд. В сети «36,6» продажи препаратов дороже 500 руб. сделали основной вклад в рост в денежном выражении, подтверждает гендиректор компании Александр Кузин. Он связывает это с ажиотажным спросом на дорогостоящие противовирусные препараты на фоне распространения коронавирусной инфекции. В частности, продажи противовирусных препаратов для системного применения выросли на 103% год к году, иммуномодуляторов – на 26,5%, лекарств, влияющих на ренин-ангиотензиновую систему, – на 18,8%.
Гендиректор сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой отмечает, что с начала лета рубль упал примерно на 15%, что привело к прямо пропорциональному росту цен как на импортные, так и на российские лекарства, 90% которых производится из импортных субстанций. В результате произошел переход препаратов из средней ценовой категории в более высокую. Кроме того, падение реализации дешевых лекарств связано с их отсутствием на рынке, говорит Руцкой. Около 60% всех реализуемых в аптеках лекарств входит в перечень жизненно важных, на которые государство устанавливает предельные отпускные цены. Существующая сейчас методика определения их стоимости делает производство таких препаратов нерентабельным, в результате чего они стали исчезать с рынка, констатирует Руцкой.
Вызванный пандемией COVID-19 ажиотажный спрос на дорогостоящие лекарства помогает представителям фармацевтической розницы избежать потерь в обороте из-за падения покупательной способности населения, говорит источник «Ведомостей» в одной из крупных аптечных сетей. Он напоминает, что во время режима самоизоляции продажи лекарств падали как в натуральном, так и в денежном выражении. Его слова подтверждают данные DSM Group, согласно которым за ростом продаж в марте на 35,2% год к году на протяжении нескольких месяцев следовало падение объемов реализации.