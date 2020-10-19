Аптечные сети жалуются на проблемы с продажей лекарств

С такой же проблемой столкнулась и «Ригла» (входит в ГК «Протек» Вадима Якунина), говорит ее гендиректор Александр Филиппов. По его словам, все лекарства, в том числе для лечения коронавируса, представлены в сети в достаточном количестве, однако с отпуском маркированных препаратов возникли определенные сложности из-за длительного ожидания ответа от системы мониторинга. Проблемы с реализацией маркированных лекарств наблюдаются по всей стране, добавляет Рустем Муратов, президент компании «Синтез» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) – она производит в том числе гидроксихлорохин, который используется для лечения коронавируса.