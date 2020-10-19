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Аптечные сети жалуются на проблемы с продажей лекарств

Они объясняют это техническими сбоями в системе маркировки
Мария Котова
Проблемы с реализацией маркированных лекарств наблюдаются по всей стране /Евгений Разумный / Ведомости

О возникших сложностях с продажей некоторых лекарств, в том числе для лечения коронавируса, «Ведомостям» рассказали несколько представителей крупных аптечных сетей. Они утверждают, что из-за технических сбоев в системе маркировки сроки отпуска препаратов увеличились в разы. При поступлении товара от дистрибутора и при продаже его покупателю на кассе аптеки лекарственный препарат необходимо отсканировать специальным сканером, но в обоих случаях система, которая собирает информацию о движении упаковки, зависает, подтверждает владелец сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой. По его словам, это существенно замедляет процесс работы компании.

С такой же проблемой столкнулась и «Ригла» (входит в ГК «Протек» Вадима Якунина), говорит ее гендиректор Александр Филиппов. По его словам, все лекарства, в том числе для лечения коронавируса, представлены в сети в достаточном количестве, однако с отпуском маркированных препаратов возникли определенные сложности из-за длительного ожидания ответа от системы мониторинга. Проблемы с реализацией маркированных лекарств наблюдаются по всей стране, добавляет Рустем Муратов, президент компании «Синтез» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) – она производит в том числе гидроксихлорохин, который используется для лечения коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных