Аптечные сети жалуются на проблемы с продажей лекарств

Аптечные сети жалуются на проблемы с продажей лекарствОни объясняют это техническими сбоями в системе маркировки
О возникших сложностях с продажей некоторых лекарств, в том числе для лечения коронавируса, «Ведомостям» рассказали несколько представителей крупных аптечных сетей. Они утверждают, что из-за технических сбоев в системе маркировки сроки отпуска препаратов увеличились в разы. При поступлении товара от дистрибутора и при продаже его покупателю на кассе аптеки лекарственный препарат необходимо отсканировать специальным сканером, но в обоих случаях система, которая собирает информацию о движении упаковки, зависает, подтверждает владелец сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой. По его словам, это существенно замедляет процесс работы компании.
С такой же проблемой столкнулась и «Ригла» (входит в ГК «Протек» Вадима Якунина), говорит ее гендиректор Александр Филиппов. По его словам, все лекарства, в том числе для лечения коронавируса, представлены в сети в достаточном количестве, однако с отпуском маркированных препаратов возникли определенные сложности из-за длительного ожидания ответа от системы мониторинга. Проблемы с реализацией маркированных лекарств наблюдаются по всей стране, добавляет Рустем Муратов, президент компании «Синтез» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) – она производит в том числе гидроксихлорохин, который используется для лечения коронавируса.