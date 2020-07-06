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Из аптек исчезло несколько востребованных импортных препаратов

Некоторые из них уже не вернутся на российский рынок
Ксения Вирченко
Перед карантином многие делали запас, чтобы не выходить из дома. Одномоментный рост спроса привел к дефициту /Андрей Гордеев / Ведомости

Сразу четыре востребованных импортных препарата исчезли из розницы весной – летом 2020 г. Все они производятся двумя компаниями – французской Sanofi и швейцарской Roche. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру». Отсутствие части лекарств также подтвердили представители самих фармкомпаний.

Аналитики «Мегаптека.ру» проанализировали данные 15 000 сотрудничающих с агрегатором аптек – это 20% от российского розничного рынка, по данным компании. Они определили самые популярные запросы пользователей, по которым те не могут найти нужных препаратов, так как лекарства отсутствуют во всех или практически во всех аптеках-партнерах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных