Из аптек исчезло несколько востребованных импортных препаратов

Аналитики «Мегаптека.ру» проанализировали данные 15 000 сотрудничающих с агрегатором аптек – это 20% от российского розничного рынка, по данным компании. Они определили самые популярные запросы пользователей, по которым те не могут найти нужных препаратов, так как лекарства отсутствуют во всех или практически во всех аптеках-партнерах.