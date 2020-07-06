Из аптек исчезло несколько востребованных импортных препаратов

Из аптек исчезло несколько востребованных импортных препаратовНекоторые из них уже не вернутся на российский рынок
Сразу четыре востребованных импортных препарата исчезли из розницы весной – летом 2020 г. Все они производятся двумя компаниями – французской Sanofi и швейцарской Roche. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру». Отсутствие части лекарств также подтвердили представители самих фармкомпаний.
Аналитики «Мегаптека.ру» проанализировали данные 15 000 сотрудничающих с агрегатором аптек – это 20% от российского розничного рынка, по данным компании. Они определили самые популярные запросы пользователей, по которым те не могут найти нужных препаратов, так как лекарства отсутствуют во всех или практически во всех аптеках-партнерах.
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