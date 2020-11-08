«36,6» вернет долги за аптечную сеть А5

Такое решение петербургского суда может повлиять и на ход банкротства головной компании «Аптеки А5 Санкт-Петербург» – «Торговой сети «Аптечка», которая через кипрское A5 Pharmacy Retail ltd принадлежала ПАО, считает партнер юридической фирмы «Муранов, Черняков и партнеры» Максим Платонов. «Торговая сеть «Аптечка» признана банкротом в 2018 г., в реестр кредиторов компании включено 1,6 млрд руб. В ее деле один из поставщиков требовал привлечь к субсидиарной ответственности ПАО и подконтрольные компании, а также его бывших акционеров Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе (они вышли из состава акционеров «Аптечной сети 36,6» в 2018 г.). Однако Арбитражный суд Москвы привлек к ответственности лишь Кинцурашвили и Саганелидзе. Сейчас они оспаривают это решение в кассационной инстанции. Опираясь на решение санкт-петербургского суда, кассация тоже может признать ответственным ПАО, считает Платонов.