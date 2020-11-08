«36,6» вернет долги за аптечную сеть А5

«36,6» вернет долги за аптечную сеть А5Кредиторы привлекли «36,6» к субсидиарной ответственности
В октябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти привлек ПАО «Аптечная сеть 36,6» к субсидиарной ответственности по обязательствам банкротящегося ООО «Аптеки А5 Санкт-Петербург», следует из картотеки арбитражных дел. Это ООО управляло петербургскими точками сети А5, которую в 2016 г. приобрела «Аптечная сеть 36,6».
А5 основали Роман Буздалин (отец совладельца сервиса Eapteka Антона Буздалина) и его партнер Сергей Солодов. Она была одной из крупнейших аптечных сетей в России. По данным DSM Group, в первом полугодии 2016 г. компания занимала третью позицию среди крупнейших аптечных сетей после «Риглы» и «36,6». Ее оборот достигал 5,6 млрд руб., а доля рынка составляла 2,4%. После сделки с «36,6» число аптек стало сокращаться. Сейчас под вывеской А5 работает всего несколько десятков аптек по всей стране, знает сотрудник бывшего поставщика А5. Представитель «36,6» информацию о ее текущем размере не прокомментировал.
Фирма «Аптеки А5 Санкт-Петербург» признана банкротом в 2018 г. Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности «Аптечной сети 36,6» подал поставщик парфюмерии «Амарилис». Суд удовлетворил это требование, поскольку пришел к выводу, что в процессе сделки между А5 и «36,6» принадлежащие должнику аптеки были переведены на подконтрольные ПАО юрлица, из-за этого «Аптеки А5 Санкт-Петербург» лишилась возможности вести бизнес. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, размер субсидиарной ответственности будет равен сумме всех требований кредиторов. Всего в реестр включено 251,8 млн руб. Представитель «36,6» заявил «Ведомостям», что компания подала апелляционную жалобу на решение суда Санкт-Петербурга и Ленобласти и пока считает комментарии преждевременными.
Такое решение петербургского суда может повлиять и на ход банкротства головной компании «Аптеки А5 Санкт-Петербург» – «Торговой сети «Аптечка», которая через кипрское A5 Pharmacy Retail ltd принадлежала ПАО, считает партнер юридической фирмы «Муранов, Черняков и партнеры» Максим Платонов. «Торговая сеть «Аптечка» признана банкротом в 2018 г., в реестр кредиторов компании включено 1,6 млрд руб. В ее деле один из поставщиков требовал привлечь к субсидиарной ответственности ПАО и подконтрольные компании, а также его бывших акционеров Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе (они вышли из состава акционеров «Аптечной сети 36,6» в 2018 г.). Однако Арбитражный суд Москвы привлек к ответственности лишь Кинцурашвили и Саганелидзе. Сейчас они оспаривают это решение в кассационной инстанции. Опираясь на решение санкт-петербургского суда, кассация тоже может признать ответственным ПАО, считает Платонов.
Юрист «Амарилиса» (компания является кредитором и «Торговой сети «Аптечка») Вячеслав Фальковский тоже на это рассчитывает: по его мнению, решение о субсидиарной ответственности в деле «Торговой сети «Аптечка» может быть направлено на новое рассмотрение. Если так произойдет, то «Аптечной сети 36,6» придется возвращать гораздо большую сумму и если она не сможет этого сделать, то кредиторы могут инициировать уже ее банкротство, полагает Платонов.
А вот партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин в этом сомневается: для пересмотра решения мало доказать, что «36,6» нарушала закон, надо также доказать, что бывшие собственники его не нарушали. Он подчеркивает, что у каждого юрлица свои взаимоотношения с материнской компанией и ее собственниками и ответственность зависит от того, кто принимал решение в каждом конкретном случае.
По данным «СПАРК-Интерфакса», крупнейшим акционером ПАО «Аптечная сеть 36,6» является инвестфонд Altus Capital – ему принадлежит 29,97%. Еще 19,65% компании – у Московского кредитного банка. Американскому аптечному холдингу Alliance Boots принадлежит 5,21%. Остальные акционеры не раскрываются. Согласно данным DSM Group, в первом полугодии 2020 г. сети принадлежало 1412 точек, а ее выручка достигла 27,4 млрд руб.