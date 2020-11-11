Минсельхоз предлагает ввести новые ограничения на экспорт зерна

Контроль за экспортом зерновых в России стал ужесточаться после прихода в 2018 г. на пост министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. В начале 2019 г. ведомство неформально попросило экспортеров замедлить экспорт зерна, чтобы уложиться в цифру, запланированную Минсельхозом, сообщал «Коммерсантъ». Позже трейдеры говорили «Ведомостям» о негласном распределении квот среди экспортеров зерна. Причиной стали опасения, что из страны будет вывезено слишком много, а урожай в 2018 г. оказался небольшим. Официально пресс-служба агроведомства это отрицала. В конце 2019 г. Патрушев в интервью «Коммерсанту» признал необходимость ограничений: ведомство не может допустить сильных колебаний цен на внутреннем рынке и недостатка зерна для нужд животноводов или мукомолов. «Так как мы живем в рыночной экономике, при определенной конъюнктуре наши уважаемые экспортеры могут захотеть вывезти все. Конечно, мы не можем пойти на это», – говорил министр. Тогда он отрицал необходимость закрепления квот за отдельными компаниями. С 1 апреля до 30 июня 2020 г. была установлена квота на общий допустимый вывоз из страны: за этот период разрешено было отправить только 7 млн т за пределы ЕАЭС.