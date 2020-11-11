Минсельхоз предлагает ввести новые ограничения на экспорт зерна

Минсельхоз предлагает ввести новые ограничения на экспорт зернаОн надеется на снижение цен на внутреннем рынке, которые в этом году достигли рекорда
Минсельхоз предлагает ввести ряд ограничений на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, следует из опубликованного 11 ноября проекта постановления правительства на regulation.gov.ru. Будет установлена квота на вывоз: с 15 февраля по 30 июня можно будет отправить за пределы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не более 15 млн т. Кроме того, эта квота будет распределяться между компаниями по историческому принципу, т. е. на основании данных таможни об экспортных отгрузках за первую половину сезона (июль – декабрь). Экспортеры должны будут получать лицензию в Минпромторге при отправке за пределы стран ЕАЭС.
Несмотря на задачи по увеличению экспорта зерна, Минсельхоз считает необходимым обеспечивать внутренние потребности, говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Установление квот ограничит рост внутренних цен на основные зерновые культуры, который мог бы привести к увеличению себестоимости и потребительских цен на продукцию мукомольной, крупяной, хлебопекарной и мясо-молочной отраслей.
Производство зерновых в этом году составит 127,5 млн т, говорится в пояснительной записке. Такой результат станет вторым после рекордного 2017 года, когда было собрано 135,5 млн т. Минсельхоз США ждет, что Россия в очередной раз станет лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок, экспортировав 39,5 млн т за сезон с июля 2020 г. по июнь 2021 г. Общий экспорт основных зерновых по итогам сезона не должен превышать 49,5 млн т, ожидает российский Минсельхоз.
По данным ИКАР, цена на продовольственную пшеницу 3-го класса в России сейчас на рекордном уровне за всю историю – 17 725 руб. за 1 т, отмечает гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Она на 48% выше, чем год назад. Предыдущий рекорд цены был установлен в начале мая 2020 г. – 16 165 руб. за 1 т.
Текущий сезон уникален: несмотря на высокий урожай, спрос на зерно на мировом рынке колоссален, из-за чего растут цены и внутри страны, говорит предправления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Минсельхоз «действует адекватно сложившейся ситуации»: предложенные меры помогут остановить рост цен, считает он. Исторический принцип распределения квоты и последующее лицензирование экспортных сделок позволят отсеять с рынка нерабочие компании. Принцип распределения квот будет прозрачным и квоты между участниками рынка будут подтверждены данными ФТС, ожидает он. Новый принцип распределения квоты сильно на рынок, скорее всего, не повлияет: ее общий уровень в 15 млн т соответствует экспортному потенциалу сезона, считает Рылько.
Крупнейшими экспортерами зерновых, по данным на конец мая 2020 г., были ТД «Риф» с долей 13%, «Мирогрупп» (9%), «Астон» (7%), Glencore (7%) и т. д., сообщал ранее «Русагротранс». Минсельхоз хочет получить максимальный контроль над поставками за рубеж и экспортерами, говорит один из участников рынка. По его мнению, лидеры отрасли могут сохранить свои позиции, а вот небольшие компании рискуют не подойти под требования лицензирования и уйти с рынка. Исторический принцип позволит обеспечить справедливое распределение квоты с учетом реальных возможностей экспортеров, заметил представитель Минсельхоза.
Контроль за экспортом зерновых в России стал ужесточаться после прихода в 2018 г. на пост министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. В начале 2019 г. ведомство неформально попросило экспортеров замедлить экспорт зерна, чтобы уложиться в цифру, запланированную Минсельхозом, сообщал «Коммерсантъ». Позже трейдеры говорили «Ведомостям» о негласном распределении квот среди экспортеров зерна. Причиной стали опасения, что из страны будет вывезено слишком много, а урожай в 2018 г. оказался небольшим. Официально пресс-служба агроведомства это отрицала. В конце 2019 г. Патрушев в интервью «Коммерсанту» признал необходимость ограничений: ведомство не может допустить сильных колебаний цен на внутреннем рынке и недостатка зерна для нужд животноводов или мукомолов. «Так как мы живем в рыночной экономике, при определенной конъюнктуре наши уважаемые экспортеры могут захотеть вывезти все. Конечно, мы не можем пойти на это», – говорил министр. Тогда он отрицал необходимость закрепления квот за отдельными компаниями. С 1 апреля до 30 июня 2020 г. была установлена квота на общий допустимый вывоз из страны: за этот период разрешено было отправить только 7 млн т за пределы ЕАЭС.
Всякое ограничение негативно сказывается на рынке, говорит гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. Например, эмбарго на экспорт в 2010 г., введение экспортной пошлины в 2015–2016 г. привели к снижению доходов российских экспортеров: после них Россию на мировом рынке начинали воспринимать как ненадежного поставщика и соглашались покупать зерно только с дисконтом. В ближайшее же время на мировом рынке новость об ограничениях экспорта из России создаст ажиотаж и нервозность и цены начнут расти, считает эксперт.