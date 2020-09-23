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Перевозка зерна подорожала после отказа от незаконных схем

Компании договорились возить его без перегрузов
Екатерина Бурлакова
В 2020 г. в России урожай зерновых будет одним из крупнейших в истории /Евгений Разумный / Ведомости

О росте тарифов на перевозку зерна автомобильным транспортом «Ведомостям» сообщили сотрудники трех компаний-трейдеров. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский это подтвердил: тарифы стали повышаться с начала сентября и сейчас средние цены на перевозку в зависимости от дальности перевозок увеличились на 25–35% по сравнению с сентябрем 2019 г. Например, если раньше перевозка 1 т зерна из Воронежской области до портов Азовского моря в среднем стоила 2000 руб., то сейчас перевозчики предлагают тариф в 2450 руб., говорит Павенский. Доставка 1 т зерна из Краснодарского края на расстояние 200 км увеличилась с 900 до 1200 руб., из Ставропольского края – с 1400 до 1700 руб. на 350 км, продолжает эксперт. Некоторые аграрии отмечают даже кратный рост тарифов на автоперевозку, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Тарифы на перевозку зерна автотранспортом росли преимущественно в Южном федеральном округе: они на 10–15% выше по сравнению с первой декадой сентября 2019 г., говорит представитель Минтранса. В Минсельхоз обращения о росте цен на перевозку зерна пока не поступали, сообщил представитель ведомства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных