Перевозка зерна подорожала после отказа от незаконных схем

О росте тарифов на перевозку зерна автомобильным транспортом «Ведомостям» сообщили сотрудники трех компаний-трейдеров. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский это подтвердил: тарифы стали повышаться с начала сентября и сейчас средние цены на перевозку в зависимости от дальности перевозок увеличились на 25–35% по сравнению с сентябрем 2019 г. Например, если раньше перевозка 1 т зерна из Воронежской области до портов Азовского моря в среднем стоила 2000 руб., то сейчас перевозчики предлагают тариф в 2450 руб., говорит Павенский. Доставка 1 т зерна из Краснодарского края на расстояние 200 км увеличилась с 900 до 1200 руб., из Ставропольского края – с 1400 до 1700 руб. на 350 км, продолжает эксперт. Некоторые аграрии отмечают даже кратный рост тарифов на автоперевозку, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.