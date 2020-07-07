Цены на подсолнечник выросли до рекордных за четыре года

Средние цены на подсолнечник на российском рынке в сезоне 2019/20 г. (сезон длится с сентября по август) достигли 28 150 руб./т с НДС (базис CPT, т. е. с доставкой покупателю). К такому уровню цена приближалась лишь в сезоне 2015/16 г., свидетельствуют данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Похожие данные у «Совэкона»: на 1 июля стоимость подсолнечника в европейской части России – 25 975 руб./т без НДС (базис EXW, т. е. самовывоз со склада продавца). Она уже немного ниже максимума, зафиксированного в середине июня, но тем не менее на 30% выше цены, которую «Совэкон» фиксировал в начале июля прошлого года.