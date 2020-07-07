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Цены на подсолнечник выросли до рекордных за четыре года

Не помогло даже ограничение экспорта из-за коронавируса
Екатерина Бурлакова
Евгений Разумный / Ведомости

Средние цены на подсолнечник на российском рынке в сезоне 2019/20 г. (сезон длится с сентября по август) достигли 28 150 руб./т с НДС (базис CPT, т. е. с доставкой покупателю). К такому уровню цена приближалась лишь в сезоне 2015/16 г., свидетельствуют данные Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Похожие данные у «Совэкона»: на 1 июля стоимость подсолнечника в европейской части России – 25 975 руб./т без НДС (базис EXW, т. е. самовывоз со склада продавца). Она уже немного ниже максимума, зафиксированного в середине июня, но тем не менее на 30% выше цены, которую «Совэкон» фиксировал в начале июля прошлого года.

С 12 апреля до 30 июня действовал запрет на экспорт подсолнечника, сои, круп и других культур из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), введенный по решению коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Запрет вводился из-за коронавируса, чтобы обеспечить население продукцией, сообщала ЕЭК. О запрете на экспорт просил Масложировой союз России, в который входят крупнейшие переработчики подсолнечника. Подсолнечник дорожал, аграрии придерживали продажи в расчете на дальнейший рост, а цена на подсолнечное масло снизилась, сообщал союз в марте в письме министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных