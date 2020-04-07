Экспортеры подсолнечника сообщили о коллапсе на рынке

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 31 марта решила временно запретить вывоз из стран Евразийского экономического союза некоторых видов продовольственных товаров. В их числе подсолнечник и соя. За запрет ранее выступал Масложировой союз, в который входят крупные производители подсолнечного масла. В силу решение вступит c 12 апреля и будет действовать до 30 июня.