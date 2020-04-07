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Экспортеры подсолнечника сообщили о коллапсе на рынке

У них возникли проблемы с получением документов от Россельхознадзора
Екатерина Бурлакова
EPA / TASS

Россельхознадзор уже 7–8 дней не выдает фитосанитарные сертификаты на экспорт подсолнечника и соевых бобов, рассказали «Ведомостям» представители четырех трейдеров. Ранее о том, что служба перестала выдавать эти документы, сообщал директор «Совэкона» Андрей Сизов.

Сейчас только в Ростовской области стоят загруженные суда, которые готовы отправить около 30 000 т подсолнечника, рассказывают они.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 31 марта решила временно запретить вывоз из стран Евразийского экономического союза некоторых видов продовольственных товаров. В их числе подсолнечник и соя. За запрет ранее выступал Масложировой союз, в который входят крупные производители подсолнечного масла. В силу решение вступит c 12 апреля и будет действовать до 30 июня.

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