«Алроса» увеличила прибыль в 25 раз

Значительное восстановление на алмазном рынке наблюдается после II квартала, обрушившего спрос на алмазы. Причиной стали разгул коронавируса и повсеместные ограничения, вводимые в разных регионах мира для борьбы с инфекцией в апреле – июне. В результате продажи алмазов и бриллиантов в мире практически остановились. Уже в марте продажи продукции «Алросы» снизились почти вдвое к февралю – до $152,8 млн. Но это был хороший результат в сравнении с апрелем, когда компания продала товара всего на $15,6 млн. Для сравнения: это меньше, чем стоимость одного крупного бриллианта, изготовленного из алмаза «Алросы» и проданного на аукционе Sotheby’s в Женеве 11 ноября (был продан за $26,6 млн).