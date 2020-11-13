«Алроса» увеличила прибыль в 25 раз

«Алроса» увеличила прибыль в 25 разАлмазный рынок в III квартале начал восстанавливаться
Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя алмазов, компании «Алроса», в III квартале выросла в 25 раз к предыдущему кварталу – до 7,6 млрд руб. (-44% к III кварталу 2019 г.), сообщила компания 12 ноября в финансовом отчете по МСФО. Квартальная выручка «Алросы» увеличилась в 5 раз до 49,7 млрд руб. (+9% год к году), а показатель доналоговой прибыли (EBITDA) – в 220 раз до 25,7 млрд руб. (+22% год к году).
Заместитель гендиректора алмазодобытчика Алексей Филипповский, комментируя финансовые итоги III квартала, отметил, что восстановление активности на алмазном рынке началось уже с середины августа. Но говорить о полном восстановлении спроса, по словам топ-менеджера, пока рано. Виной тому неопределенность, связанная с влиянием пандемии на мировую экономику.
Неуверенность подкрепляется слабыми финансовыми результатами в целом за девять месяцев. Так, чистая прибыль «Алросы» упала на 79% до 10,9 млрд руб. к аналогичному периоду прошлого года, выручка сократилась на 29% до 122,9 млрд руб., EBITDA – на 28% до 55,8 млрд руб. «Ключевым индикатором состояния алмазно-бриллиантовой отрасли будут являться результаты продаж ритейла в предстоящий период рождественских праздников и китайского Нового года», – цитирует Филипповского пресс-служба компании.
Общий спад отразился также на производственных планах: руководство компании предложило наблюдательному совету «Алросы» утвердить ориентир по объему добычи в будущем году на уровне 28–30 млн каратов. Год назад компания прогнозировала объем добычи на 2021 г. на уровне 37,7 млн каратов. В 2020 г. «Алроса» произведет продукции на 30 млн каратов.
Значительное восстановление на алмазном рынке наблюдается после II квартала, обрушившего спрос на алмазы. Причиной стали разгул коронавируса и повсеместные ограничения, вводимые в разных регионах мира для борьбы с инфекцией в апреле – июне. В результате продажи алмазов и бриллиантов в мире практически остановились. Уже в марте продажи продукции «Алросы» снизились почти вдвое к февралю – до $152,8 млн. Но это был хороший результат в сравнении с апрелем, когда компания продала товара всего на $15,6 млн. Для сравнения: это меньше, чем стоимость одного крупного бриллианта, изготовленного из алмаза «Алросы» и проданного на аукционе Sotheby’s в Женеве 11 ноября (был продан за $26,6 млн).
В целом реализация «Алросой» алмазов во II квартале сократилась до 634 000 каратов по сравнению с 9,4 млн каратов в I квартале. Основной конкурент «Алросы» и второй производитель алмазов в мире De Beers вовсе отказался от проведения нескольких торговых циклов (проводятся на протяжении одной недели) в апреле и мае. А для оживления спроса крупнейшие алмазодобытчики в конце лета даже вынуждены были пойти на коррекцию цен. В частности, De Beers, как сообщало Bloomberg, продавала алмазы с дисконтом в 10%.
По мнению старшего аналитика «Атона» Андрея Лобазова, худшие времена для рынка алмазов остались позади. «Спрос постепенно восстанавливается, в то время как крупнейшие производители не спешат наращивать предложение и остаются гибкими в отношениях с клиентами», – сказал он «Ведомостям».
Старший директор АКРА Максим Худалов менее оптимистичен. По его словам, быстрого восстановления отрасли, ориентированной на выпуск предметов роскоши, в период глубочайшего за последние 50 лет экономического кризиса не произойдет. «Результаты III квартала выглядят успешными на фоне кризисного II квартала. Но снижение по основным показателям за девять месяцев в сравнении с результатами прошлого года составляет 30%», – сказал он. Вместе с тем эксперт обращает внимание, что, несмотря на ухудшение показателя EBITDA «Алросы», долговая нагрузка компании остается низкой, что свидетельствует о финансовой устойчивости.
«Компании помогает слабый рубль – благодаря девальвации отечественной валюты «Алросе» удается сохранять приемлемый уровень рентабельности. Но повторение локдаунов по всему миру, пусть и в более мягком варианте, приведет к снижению продажи алмазной продукции в IV квартале», – считает Худалов. Падение составит 5–7% в сравнении с III кварталом, прогнозирует он. Сильной просадки, по мнению Худалова, удастся избежать только благодаря тому, что запасы продукции у трейдеров алмазной продукции также снижаются. По оценке Лобазова, продажи «Алросы» в IV квартале будут сопоставимы с результатами сентября и октября нынешнего года и составят около $250–300 млн в месяц.