Путин назвал «Алросу» крупнейшим алмазодобывающим предприятием в мире

Иванов подтвердил слова президента, отметив, что «Алроса» продолжает оставаться мировым лидером по добыче алмазов. «Мы даже за последние месяцы немножко нарастили нашу долю, несмотря на те кризисные тенденции, которые вы обозначили», — подчеркнул руководитель компании. По его словам, «Алроса» практически не приостанавливала добычу на подземных рудниках и открытых карьерах за время пандемии и инвестировала более 800 млн руб. в мероприятия, связанные с поддержкой медицины, здоровья сотрудников.