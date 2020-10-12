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Путин назвал «Алросу» крупнейшим алмазодобывающим предприятием в мире

Ведомости

Российская компания «Алроса» стала крупнейшим алмазодобывающим предприятием в мире, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем компании Сергеем Ивановым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

««Алроса» у нас крупнейшее алмазодобывающее предприятие в стране, в мире сейчас крупнейшим стало, бюджетообразующее, по сути, для Якутии», — сказал Путин.

Иванов подтвердил слова президента, отметив, что «Алроса» продолжает оставаться мировым лидером по добыче алмазов. «Мы даже за последние месяцы немножко нарастили нашу долю, несмотря на те кризисные тенденции, которые вы обозначили», — подчеркнул руководитель компании. По его словам, «Алроса» практически не приостанавливала добычу на подземных рудниках и открытых карьерах за время пандемии и инвестировала более 800 млн руб. в мероприятия, связанные с поддержкой медицины, здоровья сотрудников.

На встрече с президентом Иванов рассказал об инвестициях компании в проекты в области геологоразведки, которые превысили 7 млрд руб. Также он заявил, с 2008 года «Алроса» принесла в бюджет России и республики Якутия свыше 800 млрд руб. в виде налогов и дивидендов.

На фоне новостей о встрече руководителя компании с президентом, акции «Алросы» на Московской бирже подорожали на 2,11% — до 77 руб. за бумагу (на 15:05 мск).

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что компания «Алроса» вслед за своим главным конкурентом – De Beers (на них в совокупности приходится более половины мирового производства алмазов) снизила цены на свою продукцию. При этом в «Алросе» не подтвердили «Ведомостям», что цены в рамках последних поставок снижены.

Ранее по теме: Алмазы продают с дисконтом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных