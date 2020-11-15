Продажи антибиотиков в России выросли

Продажи антибиотиков в России вырослиЧасть из них были ранее рекомендованы для лечения COVID-19
Продажи антибиотиков в российских аптеках по итогам девяти месяцев 2020 г. составили 28,6 млрд руб., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 14%. В натуральном выражении спрос на такие препараты увеличился на 15% до 176,6 млн упаковок. Это следует из совместного исследования отраслевого издания «Фармвестник» и аналитической компании AlphaRM, с которым ознакомились «Ведомости».
Рост продаж антибиотиков связан с тем, что шесть международных непатентованных наименований (МНН) были включены Минздравом в список лекарств, рекомендованных для лечения коронавируса (COVID-19), объясняется в исследовании. Речь идет об азитромицине, амоксициллине, амоксициллине + клавулановой кислоте, кларитромицине, левофлоксацине и моксифлоксацине.
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