Мишустин упростил порядок маркировки лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов, сообщила пресс-служба правительства.
«Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли», — говорится в сообщении.
Изменения коснуться аптек и медучреждений. Они смогут выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах. При этом не нужно будет ждать подтверждения от системы, что сведения о приёмке успешно зарегистрированы.
До 1 июля 2021 г. будут действовать упрощённые механизмы «обратной приёмки лекарств» при их ввозе в Россию и обороте внутри страны. А до 1 февраля 2021 г. вводят дополнительное упрощение: производители обязаны наносить коды на препараты, аптеки – сканировать их на кассе, а все операции по движению товара (внутри страны и при импорте) облегчаются.
Так, обязанность по подаче сведений в систему для участников сохраняется в полном объеме, но ждать подтверждения от системы, что сведения о приемке успешно зарегистрированы, не нужно. Такой режим исключает создание «пробок» и ускоряет движение препаратов, говорится в сообщении.
Ранее РБК со ссылкой на расчеты DSM Group сообщил, что в нескольких российских регионах, в том числе в Москве и Подмосковье, из продажи пропал препарат из перечня жизненно важных, который применяют при заболевании новой коронавирусной инфекцией. Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что перебои с поставками лекарств от коронавируса в регионы в основном связаны с перегруженностью каналов дистрибуции. По его словам, то же самое касается системы маркировки лекарств, в связи с чем было принято решение временно перевести эту процедуру из разрешительного на уведомительный режим работы.