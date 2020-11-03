Мишустин упростил порядок маркировки лекарств

Ранее РБК со ссылкой на расчеты DSM Group сообщил, что в нескольких российских регионах, в том числе в Москве и Подмосковье, из продажи пропал препарат из перечня жизненно важных, который применяют при заболевании новой коронавирусной инфекцией. Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что перебои с поставками лекарств от коронавируса в регионы в основном связаны с перегруженностью каналов дистрибуции. По его словам, то же самое касается системы маркировки лекарств, в связи с чем было принято решение временно перевести эту процедуру из разрешительного на уведомительный режим работы.