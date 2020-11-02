Глава Минпромторга объяснил перебои с поставками лекарств от коронавируса
Перебои с поставками лекарств от коронавируса в регионы в основном связаны с перегруженностью каналов дистрибуции, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Имеющие место перебои с поставками лекарств в отдельные субъекты связаны, в первую очередь, с перегруженностью каналов дистрибуции. Логистике и рознице требуется время на адаптацию к повышенному спросу», — сказал Мантуров. То же самое, по его словам, касается системы маркировки лекарств, в связи с чем было принято решение временно перевести эту процедуру из разрешительного на уведомительный режим работы.
Минпромторг обеспечил прямой контакт производителей с дистрибуторами и завершает совместно с Минздравом сбор месячной потребности в лекарствах стационаров и амбулаторий, чтобы сформировать долгосрочные запасы препаратов, рассказал министр.
Он отметил, что российская фармацевтическая отрасль в достаточных объемах производит 22 рекомендованных Минздравом препарата для профилактики и лечения коронавируса, а также девять противомикробных препаратов. В связи с повышенным спросом на препараты предприятия нарастили производство более чем в два раза от пиковых объемов первой волны, добавил Мантуров.
Ранее РБК со ссылкой на расчеты DSM Group сообщил, что в нескольких российских регионах, в том числе в Москве и Подмосковье, из продажи пропал препарат из перечня жизненно важных, который применяют при заболевании новой коронавирусной инфекцией. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что ситуация с дефицитом жизненно необходимых лекарственных препаратов в некоторых регионах является недопустимой.