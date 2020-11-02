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Глава Минпромторга объяснил перебои с поставками лекарств от коронавируса

Ведомости

Перебои с поставками лекарств от коронавируса в регионы в основном связаны с перегруженностью каналов дистрибуции, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Имеющие место перебои с поставками лекарств в отдельные субъекты связаны, в первую очередь, с перегруженностью каналов дистрибуции. Логистике и рознице требуется время на адаптацию к повышенному спросу», — сказал Мантуров. То же самое, по его словам, касается системы маркировки лекарств, в связи с чем было принято решение временно перевести эту процедуру из разрешительного на уведомительный режим работы.

Минпромторг обеспечил прямой контакт производителей с дистрибуторами и завершает совместно с Минздравом сбор месячной потребности в лекарствах стационаров и амбулаторий, чтобы сформировать долгосрочные запасы препаратов, рассказал министр.

Он отметил, что российская фармацевтическая отрасль в достаточных объемах производит 22 рекомендованных Минздравом препарата для профилактики и лечения коронавируса, а также девять противомикробных препаратов. В связи с повышенным спросом на препараты предприятия нарастили производство более чем в два раза от пиковых объемов первой волны, добавил Мантуров.

Ранее РБК со ссылкой на расчеты DSM Group сообщил, что в нескольких российских регионах, в том числе в Москве и Подмосковье, из продажи пропал препарат из перечня жизненно важных, который применяют при заболевании новой коронавирусной инфекцией. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что ситуация с дефицитом жизненно необходимых лекарственных препаратов в некоторых регионах является недопустимой.

Ранее по теме: Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных