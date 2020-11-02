Глава Минпромторга объяснил перебои с поставками лекарств от коронавируса

«Имеющие место перебои с поставками лекарств в отдельные субъекты связаны, в первую очередь, с перегруженностью каналов дистрибуции. Логистике и рознице требуется время на адаптацию к повышенному спросу», — сказал Мантуров. То же самое, по его словам, касается системы маркировки лекарств, в связи с чем было принято решение временно перевести эту процедуру из разрешительного на уведомительный режим работы.