Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств в России

Как рассказал гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк, продажи, например, «Клексана» по России в октябре упали на 27% по сравнению с октябрем прошлого года. По сравнению с началом пандемии продажи снизились на 31%. Директор по развитию сети аптек «A.v.e Group» Нодар Солярик подтвердил РБК, что в аптеках препарата нет. «В этом году очень большие продажи. Сейчас его вообще нет в аптеках, только в больницах остался. Дефицит был еще в первую волну [пандемии]», — отметил он.