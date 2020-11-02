Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств в России
Ситуация с дефицитом жизненно необходимых лекарственных препаратов в некоторых регионах является недопустимой. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
«Последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет. Такая ситуация недопустима», — сказал он. Мишустин отметил, что кабмином подготовлено постановление, которое вводит особенности регулирования цен на лекарства из перечня ЖНВЛП «чтобы обеспечить людям как можно более широкий доступ к необходимым им лекарствам».
Ранее РБК сообщило со ссылкой на расчеты DSM Group о том, что в нескольких российских регионах, в том числе и в Москве и Подмосковье, из продажи пропал препарат, входящий в перечень жизненно важных, который применяют при заболевании коронавирусом.
Раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия, дефицит которого обнаружился в нескольких регионах, содержится в препаратах «Клексан», «Кленикс», «Анфибра», «Фленкос нео», «Гемапаксан» и др. Эти препараты предназначаются, например, для снижения свертываемости крови, а также рисков образования тромбов. Данные препараты также назначались для лечения осложнений после коронавируса.
Как рассказал гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк, продажи, например, «Клексана» по России в октябре упали на 27% по сравнению с октябрем прошлого года. По сравнению с началом пандемии продажи снизились на 31%. Директор по развитию сети аптек «A.v.e Group» Нодар Солярик подтвердил РБК, что в аптеках препарата нет. «В этом году очень большие продажи. Сейчас его вообще нет в аптеках, только в больницах остался. Дефицит был еще в первую волну [пандемии]», — отметил он.
В пресс-службе Минздрава РБК подтвердили дефицит «Клексана» в связи с повышенным спросом. В пресс-службе министерства изданию сообщили, что ситуация находится на контроле ведомства.
Ранее в НМИЦ гематологии сообщили, что в число дефицитных сейчас входят 26 жизненно важных препаратов. Онкологи отмечают, что трудно достать лекарства без которых терапия многих опухолей кроветворной системы невозможна. Специалисты НИУ ВШЭ в своем исследовании подтвердили: в Иркутской области есть проблемы со своевременной поставкой противоопухолевого препарата энзалутамид, Москва не получила вовремя противоопухолевые препараты «Ривароксабан», «Олапариб» и «Дабрафениб», в Красноярском крае нарушены сроки поставки онкологического «Пембролизумаба».