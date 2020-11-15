Водителям автобусов наденут противосонные браслеты

Сон водителя за рулем – одна из самых распространенных причин аварий, на нее приходится до 20% всех ДТП. Поэтому многие автомобильные концерны давно работают над созданием систем контроля состояния водителей. Уже внедрены устройства, регистрирующие наклон головы водителя (по виду напоминают наушники), они издают звуковой сигнал, когда водитель характерно «кивает». Есть устройства, следящие за движениями глаз, – они регистрируют характерные плавающие движения глазных яблок и увеличение временных отрезков, когда глаза водителя закрыты. В России будут применяться устройства, одобренные отраслевым союзом «Нейронет» и созданные в рамках одноименной дорожной карты «Национальной технологической инициативы» (НТИ). По словам исполнительного директора «Нейронета» Александра Семенова, прототипы сейчас тестируются в Великом Новгороде и Туле. Один из девайсов – это браслет на руку, работающий с применением методов электромиографии, рассказал Семенов. Другой элемент системы контроля – неинвазивный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга человека. Третий – софт с искусственным интеллектом на базе камеры, контролирующей состояние водителя. Все эти элементы могут использоваться в системе как вместе, так и по отдельности, уточнил Семенов.