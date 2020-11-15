Водителям автобусов наденут противосонные браслеты

Водителям автобусов наденут противосонные браслетыМинтранс разрабатывает новый стандарт контроля состояния водителей
С 2021 г. водителей пассажирских автобусов, а также, возможно, такси обяжут использовать средства для предупреждения сна за рулем. Разработкой национального стандарта, устанавливающего требования к таким системам, занимается Минтранс. «Внедрение систем мониторинга, контроля и поддержания состояния водителей в пути обеспечивается на городском пассажирском транспорте вместимостью более восьми пассажирских мест, – пояснили «Ведомостям» в пресс-службе Минтранса. – При этом министерство инициировало внесение изменений в проект федерального закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в части установления требований по оснащению легкового такси новой технологией».
Планом мероприятий реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности (утвержден распоряжением правительства РФ 5 ноября) установлен срок разработки национального стандарта – июнь 2021 г. Утверждение стандарта пройдет параллельно с внесением изменений в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» в части внедрения систем контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в пути в целях повышения безаварийности работы водителей и уменьшения количества ДТП.
Сон водителя за рулем – одна из самых распространенных причин аварий, на нее приходится до 20% всех ДТП. Поэтому многие автомобильные концерны давно работают над созданием систем контроля состояния водителей. Уже внедрены устройства, регистрирующие наклон головы водителя (по виду напоминают наушники), они издают звуковой сигнал, когда водитель характерно «кивает». Есть устройства, следящие за движениями глаз, – они регистрируют характерные плавающие движения глазных яблок и увеличение временных отрезков, когда глаза водителя закрыты. В России будут применяться устройства, одобренные отраслевым союзом «Нейронет» и созданные в рамках одноименной дорожной карты «Национальной технологической инициативы» (НТИ). По словам исполнительного директора «Нейронета» Александра Семенова, прототипы сейчас тестируются в Великом Новгороде и Туле. Один из девайсов – это браслет на руку, работающий с применением методов электромиографии, рассказал Семенов. Другой элемент системы контроля – неинвазивный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга человека. Третий – софт с искусственным интеллектом на базе камеры, контролирующей состояние водителя. Все эти элементы могут использоваться в системе как вместе, так и по отдельности, уточнил Семенов.
Есть устройства, следящие за движениями глаз, – они регистрируют характерные плавающие движения глазных яблок и увеличение временных отрезков, когда глаза водителя закрыты. В России будут применяться устройства, одобренные отраслевым союзом «Нейронет» и созданные в рамках одноименной дорожной карты «Национальной технологической инициативы» (НТИ). По словам исполнительного директора «Нейронета» Александра Семенова, прототипы сейчас тестируются в Великом Новгороде и Туле. Один из девайсов – это браслет на руку, работающий с применением методов электромиографии, рассказал Семенов. Другой элемент системы контроля – неинвазивный нейроинтерфейс, считывающий активность головного мозга человека. Третий – софт с искусственным интеллектом на базе камеры, контролирующей состояние водителя. Все эти элементы могут использоваться в системе как вместе, так и по отдельности, уточнил Семенов.
С 2018 г. в общественном транспорте Москвы уже внедряется система контроля состояния водителей «Антисон». Это техническое решение использует камеру с инфракрасной подсветкой, на которую было много жалоб со стороны водителей «Мосгортранса» в Роспотребнадзор: водители сообщали, что камера доставляет дискомфорт глазам. Тем не менее внедрение «Антисна» продолжилось: сегодня этой системой оборудовано более 7500 автобусов, электробусов и трамваев, а в планах – оснастить ею весь парк наземного транспорта. В «Мосгортрансе», отмечает его пресс-служба, считают, что благодаря в том числе внедрению «Антисна» аварийность на дорогах снижается: в частности, за девять месяцев этого года она сократилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
Разработка нового стандарта сейчас находится в завершающей фазе, пояснили в Минпромторге. Определение классификации, назначения, состава и характеристик средств фото- и видеофиксации запланировано не позднее I квартала 2021 г., добавили в министерстве. Экспертную поддержку в разработке стандарта окажет Российская венчурная компания (РВК), заявила руководитель службы по связям с общественностью РВК Елена Бизюкова. «Как проектный офис НТИ РВК курировала создание и апробацию систем поддержания работоспособности водителей на базе технологий искусственного интеллекта в рамках дорожной карты «Нейронет», – отметила она.
Разработки «Нейронета» актуальны в большей степени для межрегиональных маршрутов, считает член общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов. По его мнению, технологии, внедряемые в Москве, для регионов пока недоступны. «Аналогичные разработки должны носить характер эффективных бюджетных решений, на которые регионы в добровольном порядке начнут переходить, если это действительно позволит кратно сократить уровень аварийности на дорогах», – говорит Зотов.