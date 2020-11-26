Правительство отложило программу поддержки нефтесервисных компаний

Правительство отложило программу поддержки нефтесервисных компанийПричина в разногласиях между Минфином и Минэнерго
Принятие решения о государственной поддержке нефтесервисных компаний отложено до конца года, рассказали «Ведомостям» три источника. У Минэнерго и Минфина появились разногласия в подходах к программе поддержки нефтесервисов, поэтому она отправлена на доработку. К вопросу могут вернуться в весеннюю сессию работы Госдумы, уточняют источники.
По словам собеседника «Ведомостей», знакомого с ходом обсуждения, Минфин выступает против предлагаемого Минэнерго механизма поддержки, так как считает его не до конца проработанным. Это подтверждает источник в одной крупной нефтяной компании.
Минфин высказал замечания по предложенному Минэнерго механизму и ждет результатов их проработки, пояснили «Ведомостям» в пресс-службе финансового ведомства. «Вопросы о целесообразности реализации программы следует адресовать Минэнерго – ведомству, курирующему развитие отрасли», – уточнили в Минфине. В Минэнерго и аппарате курирующего ТЭК вице-премьера Александра Новака на запрос «Ведомостей» не ответили.
Источник в крупной нефтяной компании говорит, что вопрос действительно затормозился, однако претензии Минфина не совсем обоснованны. «Если не нравится предлагаемый механизм, можно найти другой. А что касается бюджетных средств, можно установить лимит на программу, и тогда сверх этой суммы расхода не будет», – отмечает он.
По словам источника, близкого к одному из министерств, программа поддержки до сих пор не была одобрена, так как пока не достигнута договоренность со всеми банками-участниками о финансировании. «Поиск источника средств еще не завершен», – отметил он.
Минэнерго РФ рассчитывает на активизацию в ближайшее время работы по законопроекту о поддержке российского нефтесервисного сектора, говорил замминистра энергетики Павел Сорокин 18 ноября. «Обсуждение законопроекта сейчас чуть-чуть затянулось, но рассчитываем, что в ближайшее время снова его активизируем», – отмечал он (цитата по «РИА Новости»).
Все решения для сохранения нефтесервисных компаний и темпов восстановления нефтедобычи после окончания сделки ОПЕК+ были приняты, говорил в конце сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов, который на тот момент курировал ТЭК. По его словам, в России будут создаваться SPV-компании (компания специального назначения, создается под конкретный проект. – «Ведомости»). Учредителями каждой SPV будут банк и нефтяная компания. Борисов говорил, что программа создания фонда незавершенных скважин заработает уже в 2020 г.
Из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса, мировой спрос на нефть в 2020 году упадет с более чем 100 млн баррелей в сутки до 91,28 млн, говорится в прогнозе МЭА. Дополнительное давление на деятельность нефтяных и нефтесервисных компаний оказывает сделка ОПЕК+, действующая до 30 апреля 2022 г.: по условиям сделки до августа 2020 г. Россия сокращала добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки, сейчас это 2,01 млн баррелей, с 1 января 2021 г. снижение составит 1,5 млн баррелей в сутки от базового уровня добычи.
Все это привело к снижению спроса на услуги нефтесервисных компаний, которые проводят работы по бурению, эксплуатации и обслуживанию скважин. В октябре темпы бурения стали понемногу восстанавливаться, однако это не решает вопрос с нефтесервисами системно, отметил источник в крупной нефтяной компании.
Поддержка нефтесервисных компаний остается актуальной: необходимость в ней растет по мере роста вероятности восстановления мировой экономики, говорит аналитик по товарным рынкам «Открытие брокера» Оксана Лукичева. Возврат к прежнему уровню спроса на нефть может произойти примерно к концу 2021 г., не исключает она. «К этому моменту в России должно быть готово достаточное количество пробуренных скважин, которые можно быстро запустить, чтобы не потерять долю нефтяного рынка», – считает она. В будущем программа также поможет сглаживать стрессовые колебания на рынке, говорит аналитик. По ее мнению, наиболее реальным видится механизм с предоставлением налоговых льгот либо субсидии по кредитам на бурение скважин.
Программа поддержки нефтесервисных компаний может привести сразу к нескольким позитивным эффектам, говорит эксперт «БКС мир инвестиций» Константин Карпов. Искусственный спрос на услуги нефтесервисных компаний позволит избежать дальнейшего сокращения штата сотрудников таких компаний, потери компетенций, дефолтных ситуаций и, как следствие, давления на банковский сектор, полагает он. Многие независимые буровые компании и другие предприятия сектора нефтесервиса сильно закредитованы. «Сокращение инвестиций нефтегазовых компаний сейчас может вызвать ценовые шоки на рынке нефти в недалеком будущем», – предупреждает он.
Большое количество незавершенных, но готовых к быстрому вводу в эксплуатацию скважин позволит быстро нарастить добычу нефти после снятия ограничений ОПЕК+, которое ожидается до конца 2022 г., говорит Карпов. Учитывая позитивные темпы восстановления экономики и новости об успешном испытании вакцины, ограничения могут быть отменены раньше, не исключает он. Кроме того, в конце 2021 г. – начале 2022 г. ожидается возврат потребления нефти к уровням 2019 г., т. е. примерно к 99–100 млн баррелей в сутки по сравнению с текущими 90–91 млн баррелей в сутки, напоминает он.
В апреле министр энергетики РФ Александр Новак на совещании по энергетике просил президента РФ Владимира Путина оказать поддержку нефтесервисной отрасли путем формирования фонда незаконченных скважин. Министр подчеркивал, что сокращение заказов для сектора может составить до 30–40% в условиях пандемии и снижения спроса на нефть в мире. Он также отмечал, что нефтесервисный сегмент – это более 150 000 рабочих мест. В конце мая Путин поручил правительству создать условия для формирования фонда незаконченных нефтяных скважин.