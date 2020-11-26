Правительство отложило программу поддержки нефтесервисных компаний

Поддержка нефтесервисных компаний остается актуальной: необходимость в ней растет по мере роста вероятности восстановления мировой экономики, говорит аналитик по товарным рынкам «Открытие брокера» Оксана Лукичева. Возврат к прежнему уровню спроса на нефть может произойти примерно к концу 2021 г., не исключает она. «К этому моменту в России должно быть готово достаточное количество пробуренных скважин, которые можно быстро запустить, чтобы не потерять долю нефтяного рынка», – считает она. В будущем программа также поможет сглаживать стрессовые колебания на рынке, говорит аналитик. По ее мнению, наиболее реальным видится механизм с предоставлением налоговых льгот либо субсидии по кредитам на бурение скважин.