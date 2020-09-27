Правительство утвердило механизм стимулирования бурения скважин в России

Правительство утвердило механизм стимулирования бурения скважин в РоссииЭти скважины понадобятся, когда закончится сделка ОПЕК+ и восстановится спрос на нефть
«Все решения для сохранения нефтесервисных компаний и темпов восстановления нефтедобычи после окончания сделки ОПЕК+ приняты», – заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов на брифинге 24 сентября в рамках Тюменского нефтегазового форума. Он рассказал, что для этого в России будут создаваться SPV-компании (компания специального назначения, создается под конкретный проект. – «Ведомости»). Учредителями каждой SPV будет банк и нефтяная компания.
«SPV начинает привлекать кредитные средства и осуществлять свою деятельность в интересах нефтесервисных компаний. Бурение будет продолжаться, скважина осваиваться, но не передаваться в промышленную эксплуатацию до момента выполнения всех наших обязательств по сделке ОПЕК+. После того как они будут выполнены, а спрос восстановлен, у нас будет возможность за счет созданной инфраструктуры быстро нарастить при необходимости объем добычи», – пояснил механизм Борисов.
Из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса, мировой спрос на нефть упал с более чем 100 млн баррелей в сутки до 70–80 млн. Дополнительный прессинг на деятельность нефтяных и нефтесервисных компаний оказывает сделка ОПЕК+, действующая до 30 апреля 2022 г.: по условиям сделки до августа 2020 г. Россия сокращала добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки, сейчас это 2,01 млн баррелей, с 1 января 2021 г. снижение составит 1,5 млн баррелей в сутки от базового уровня добычи.
Все это привело к снижению спроса на услуги нефтесервисных компаний, которые проводят работы по бурению, эксплуатации и обслуживанию скважин. По данным Baker Hughes, к маю 2020 г. число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире упало до минимума с апреля 1999 г. – 1176 установок.
Объем рынка нефтесервисных услуг в России оценивается в 1,5 трлн руб. в год. Около 46% объема рынка, по данным Минэнерго, контролируют российские независимые предприятия, 36% – нефтесервисные подразделения вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), еще 18% – иностранные корпорации. Согласно оценкам министерства, без системных мер поддержки отрасли рыночная доля иностранных нефтесервисных компаний может возрасти более чем до 50% в период до 2022 г. При этом минимальный уровень загрузки для сохранения конкурентоспособности нефтесервисного сегмента составляет около 80% от 2019 г.
В апреле министр энергетики РФ Александр Новак на правительственном совещании по энергетике просил президента Путина оказать поддержку нефтесервисной отрасли путем формирования фонда незаконченных скважин.
Министр подчеркивал, что падение заказов для сектора может составить до 30–40% в условиях пандемии и снижения спроса на нефть в мире. Он также отмечал, что нефтесервисный сегмент – это более 150 000 рабочих мест. В конце мая Путин поручил правительству создать условия для формирования фонда незаконченных нефтяных скважин.
В статье в сентябрьском номере журнала «Энергетическая политика» Новак описывал схему поддержки нефтесервиса: ВИНК и банк формируют SPV c долями участия 2 и 98% соответственно. SPV финансирует работы по бурению и обслуживанию новых скважин; часть кредитных ресурсов будет предоставлена коммерческими банками при поручительстве ВЭБ.РФ. Но сами ВИНК будут выкупать эти скважины для ввода в эксплуатацию только тогда, когда это позволит конъюнктура рынка. Применение такого механизма поддержки позволит построить около 2700 скважин, а общий объем допдоходов бюджета за период действия программы может составить 1,15 трлн руб. Планируемый объем инвестиций недропользователей достигнет 300–400 млрд руб. за два года, писал Новак.
По словам Борисова, с инициативой по поддержанию нефтесервисных компаний изначально выступил глава «Газпром нефти» Александр Дюков. На брифинге вице-премьер напомнил, что сначала рассматривалась схема субсидирования процентных ставок в объеме 30 млрд руб. на два года. Однако Минфин предложил другое решение, которое тоже оказалось приемлемым, отметил вице-премьер: «После выкупа компаниями этих скважин им в течение трех лет будут даваться льготы по налогообложению, которые, по сути, и возместят те затраты, которые были понесены компаниями на выкуп, с учетом затрат на использование кредитов».
Борисов уточнил, что программа создания фонда незавершенных скважин заработает уже в 2020 г. Пока остается нерешенным вопрос по госгарантиям ВЭБа, но он должен решиться в ближайшее время, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин также в ходе брифинга в Тюмени. «Там один нюанс только остался с капиталом ВЭБа, который является гарантом для SPV. Поэтому, как только этот вопрос решится, можно быстро запускать, все остальное решено», – сказал Сорокин. В ВЭБе, отвечая на запрос «Ведомостей», отметили, что комментарии по этому вопросу преждевременны.
Капитала ВЭБа для таких проектов достаточно, однако ЦБ и Минфин должны согласовать объем гарантий со стороны госкорпорации, говорит руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев. Возможно, пока объем госгарантий не утвержден, так как в условиях дефицита бюджета и экономического кризиса такие вопросы должны прорабатываться тщательнее, говорит он.
По словам Новака, налоговый вычет смогут получить нефтедобытчики, которые в 2019 г. выплатили НДПИ более чем с 1 млн т нефти. Размер налогового вычета будет равен ключевой ставке ЦБ с суммы расходов SPV на строительство объектов или расходам недропользователя на обслуживание кредитных ресурсов. По оценке директора по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК Vygon Consulting Дарьи Козловой, при озвученных Минэнерго России цифрах по объему фонда незаконченных скважин в 2700 скважин вычет для нефтяных компаний должен составить порядка 10–12 млрд руб. в год.
Ключевым вопросом для инвестиционной привлекательности нового бурения является его доходность, говорит Козлова. «Поэтому формирование фонда – это правильная мера, однако ее одной может быть недостаточно для значительного увеличения объемов добычи. Необходимы дополнительные стимулы для ввода нерентабельного бурения», – заключила аналитик.
В пресс-службе «Газпром нефти» «Ведомостям» ответили, что компания активно участвует в инициативе Минэнерго по поддержке нефтесервисных компаний через реализацию программы бурения незаконченных скважин. «В настоящее время Минэнерго совместно с «Газпром нефтью» и другими нефтяными компаниями, а также с привлечением нефтесервисных компаний и различных банковских структур прорабатывают конкретные механизмы реализации данной программы, а также формируют предложения по объемам и срокам бурения», – пояснили в компании.
«Татнефть» нашла пути сотрудничества с нефтесервисными предприятиями и обеспечивает их необходимым объемом работ, сообщил «Ведомостям» через пресс-службу заместитель генерального директора «Татнефти» Ринат Шафигуллин. Однако детали сотрудничества раскрывать не стал. В июне в интервью «Бизнес Online» гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов говорил, что компания сохранит объем заказов для нефтесервиса на уровне 75%, хотя сейчас это не очень актуально. «Здесь мы благодарны и федеральному правительству, которое создает стимулы: те кредиты, которые возьмут компании для продолжения инвестиционной деятельности в части бурения, станут частично субсидироваться», – отмечал он.
В «Русснефти» «Ведомостям» сообщили, что в основе идеи лежит хорошая схема, которая уже многие годы действует в США. «Нам такая схема могла бы быть интересной, если бы правительство определило какой-то централизованный источник финансирования. Для создания фонда скважин предложено привлекать новые кредиты. Но сейчас это противоречит нашему основному кредитному соглашению, поэтому для нас эта тема является не актуальной», – пояснили в «Русснефти».
В «Роснефти», «Лукойле» и «Сургутнефтегазе» на вопросы «Ведомостей» не ответили.