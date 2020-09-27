Правительство утвердило механизм стимулирования бурения скважин в России

Борисов уточнил, что программа создания фонда незавершенных скважин заработает уже в 2020 г. Пока остается нерешенным вопрос по госгарантиям ВЭБа, но он должен решиться в ближайшее время, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин также в ходе брифинга в Тюмени. «Там один нюанс только остался с капиталом ВЭБа, который является гарантом для SPV. Поэтому, как только этот вопрос решится, можно быстро запускать, все остальное решено», – сказал Сорокин. В ВЭБе, отвечая на запрос «Ведомостей», отметили, что комментарии по этому вопросу преждевременны.