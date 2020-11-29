В России предложили защитить данные пользователей в каршеринге

При этом технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков считает, что «стигматизация» конкретно отрасли каршеринга необоснованна. «Проблема утечек данных актуальна не только для каршеринга, но и для многих других отраслей, обрабатывающих паспортные данные. Решить проблему могли бы нормализация и актуализация законодательства о персональных данных», – говорит эксперт. Сканы документов или селфи с документами востребованы сейчас не только в каршеринге, но и в медицине, страховании и любой другой сфере, где важно идентифицировать клиента удаленно, и использование подобной информации продолжит расти, соглашается Галов. Оценить целесообразность предложений можно будет только после оценки сложности и стоимости внедрения дополнительной меры защиты документов, сравнив эту оценку со сложностью обхода таковой меры злоумышленником, считает руководитель направления «Аудит и консалтинг» Group-IB Андрей Брызгин.