Altus Capital заявил о планах покупки 29,9% «Детского мира»

Корпорация успешно завершила инвестиционный цикл и трансформацию «Детского мира», говорил в сентябре президент АФК «Система» Владимир Чирахов: компания, которая в начале 1990-х гг. владела лишь двумя десятками магазинов, превратилась в ведущую федеральную сеть с быстро растущими онлайн-продажами и с международным присутствием в Казахстане и Белоруссии. Чирахов также назвал «Детский мир» «историей успеха для "Системы"». С момента IPO на Московской бирже в 2017 г. этот актив принес корпорации более 60 млрд руб. в виде поступлений от размещения акций и дивидендов, отметил он.