Altus Capital заявил о планах покупки 29,9% «Детского мира»Совладелец «Аптечной сети 36,6» может приобрести пакет акций ритейлера за 35,3 млрд рублей
Инвестиционный фонд Altus Capital намерен приобрести не более 220 млн 961 тыс. акций «Детского мира», что составляет 29,9% капитала ритейлера, говорится в сообщении фонда. Altus предложит держателям акций 160 руб. за бумагу, что составляет премию в размере 27,9% к закрытию торгов на Мосбирже в пятницу, 27 ноября. Таким образом, фонд может потратить до 35,3 млрд руб. на приобретение пакета.
Предложение не будет распространяться на владельцев акций в США и зависимых территориях. Сбор заявок будет продолжаться с 3 по 18 декабря, отмечается в сообщении фонда. Представитель «Детского мира» от комментариев отказался.
«Мы видим долгосрочный потенциал инвестиций в "Детский мир"»,— приводятся слова управляющего партнера фонда Дмитрия Кленова в сообщении компании.
Инвестиционный фонд Altus Capital, по собственным данным, был основан в 2014 г. партнерами UFG Wealth Management Ltd. Оксаной Кучура и Дмитрием Кленовым. Фонд называет себя независимой инвестиционной компанией, специализирующейся на прямых инвестициях в быстрорастущие и недооцененные проекты в России и странах СНГ. C 27 ноября фонд является владельцем 17,46% акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», говорится в данных компании. До этого доля фонда в сети составляла 29,97%.
В начале сентября бывшие основные владельцы «Детского мира» — АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) — продали все акции ритейлера: им принадлежало около 20,38% и 4,62%, что совокупно составляет 184,7 млн акций. Основные покупатели бумаг — международные инвестиционные фонды из Великобритании и США, говорил тогда представитель АФК «Система». В сообщении РКИФ также отмечалось, что «Детский мир» стал первой российской публичной компанией со 100% акций в свободном обращении, исключая квазиказначейские акции и акции, принадлежащие менеджменту и директорам (0,8%).
Несмотря на выход «Системы» из капитала «Детского мира», аффилированные с ней лица остались в совете директоров ритейлера. Если в процессе поиска кандидатов «совет директоров обратится к одному или более лицам, аффилированным с АФК «Система», с предложением остаться в составе совета или быть номинированным в состав нового совета директоров, АФК «Система» не планирует ограничивать таких лиц или запрещать им принимать данное предложение», сообщил «Ведомостям» представитель «Системы».
Корпорация успешно завершила инвестиционный цикл и трансформацию «Детского мира», говорил в сентябре президент АФК «Система» Владимир Чирахов: компания, которая в начале 1990-х гг. владела лишь двумя десятками магазинов, превратилась в ведущую федеральную сеть с быстро растущими онлайн-продажами и с международным присутствием в Казахстане и Белоруссии. Чирахов также назвал «Детский мир» «историей успеха для "Системы"». С момента IPO на Московской бирже в 2017 г. этот актив принес корпорации более 60 млрд руб. в виде поступлений от размещения акций и дивидендов, отметил он.
«Детский мир» – крупнейший российский продавец детских товаров. По состоянию на 30 сентября 2020 г. ритейлер управлял 792 магазинами с одноименным названием, пятью «ПВЗ Детмир» и 13 магазинами товаров для животных «Зоозавр». Выручка ритейлера в первом полугодии составила 59,9 млрд руб. (+7,1% к аналогичному периоду 2019 г.), тогда как прибыль снизилась почти на 49,7% до 1,1 млрд руб.