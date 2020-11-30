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Altus Capital заявил о планах покупки 29,9% «Детского мира»

Совладелец «Аптечной сети 36,6» может приобрести пакет акций ритейлера за 35,3 млрд рублей
Татьяна Морозова
Максим Стулов / Ведомости

Инвестиционный фонд Altus Capital намерен приобрести не более 220 млн 961 тыс. акций «Детского мира», что составляет 29,9% капитала ритейлера, говорится в сообщении фонда. Altus предложит держателям акций 160 руб. за бумагу, что составляет премию в размере 27,9%  к закрытию торгов на Мосбирже в пятницу, 27 ноября. Таким образом, фонд может потратить до 35,3 млрд руб. на приобретение пакета.

Предложение не будет распространяться на владельцев акций в США и зависимых территориях. Сбор заявок будет продолжаться с 3 по 18 декабря, отмечается в сообщении фонда. Представитель «Детского мира» от комментариев отказался. 

«Мы видим долгосрочный потенциал инвестиций в "Детский мир"»,— приводятся слова управляющего партнера фонда Дмитрия Кленова в сообщении компании. 

Инвестиционный фонд Altus Capital, по собственным данным, был основан в 2014 г. партнерами UFG Wealth Management Ltd. Оксаной Кучура и Дмитрием Кленовым. Фонд называет себя независимой инвестиционной компанией, специализирующейся на прямых инвестициях в быстрорастущие и недооцененные проекты в России и странах СНГ. C 27 ноября фонд является владельцем 17,46% акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», говорится в данных компании. До этого доля фонда в сети составляла 29,97%.

В начале сентября бывшие основные владельцы «Детского мира» — АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) — продали все акции ритейлера: им принадлежало около 20,38% и 4,62%, что совокупно составляет 184,7 млн акций. Основные покупатели бумаг — международные инвестиционные фонды из Великобритании и США, говорил тогда представитель АФК «Система». В сообщении РКИФ также отмечалось, что «Детский мир» стал первой российской публичной компанией со 100% акций в свободном обращении, исключая квазиказначейские акции и акции, принадлежащие менеджменту и директорам (0,8%).

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Несмотря на выход «Системы» из капитала «Детского мира», аффилированные с ней лица остались в совете директоров ритейлера. Если в процессе поиска кандидатов «совет директоров обратится к одному или более лицам, аффилированным с АФК «Система», с предложением остаться в составе совета или быть номинированным в состав нового совета директоров, АФК «Система» не планирует ограничивать таких лиц или запрещать им принимать данное предложение», сообщил «Ведомостям» представитель «Системы». 

Корпорация успешно завершила инвестиционный цикл и трансформацию «Детского мира», говорил в сентябре президент АФК «Система» Владимир Чирахов: компания, которая в начале 1990-х гг. владела лишь двумя десятками магазинов, превратилась в ведущую федеральную сеть с быстро растущими онлайн-продажами и с международным присутствием в Казахстане и Белоруссии. Чирахов также назвал «Детский мир» «историей успеха для "Системы"». С момента IPO на Московской бирже в 2017 г. этот актив принес корпорации более 60 млрд руб. в виде поступлений от размещения акций и дивидендов, отметил он.

«Детский мир» – крупнейший российский продавец детских товаров. По состоянию на 30 сентября 2020 г. ритейлер управлял 792 магазинами с одноименным названием, пятью «ПВЗ Детмир» и 13 магазинами товаров для животных «Зоозавр». Выручка ритейлера в первом полугодии составила 59,9 млрд руб. (+7,1% к аналогичному периоду 2019 г.), тогда как прибыль снизилась почти на 49,7% до 1,1 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных