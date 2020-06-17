Владельцы «Детского мира» продали за ночь 16% компании за 11 млрд рублей

Цена продажи одной акции «Детского мира» составила 93 руб., это предполагает дисконт в 3,9% к цене на закрытие торгов на Московской бирже 16 июня. В ноябре 2019 г. АФК «Система» совместно с РКИФом также продавала акции «Детского мира» (23,7%) – по 91 руб. за 1 шт. Тогда доля владения АФК «Система» в «Детском мире» впервые снизилась ниже 50%.