Владельцы «Детского мира» продали за ночь 16% компании за 11 млрд рублей

Владельцы «Детского мира» продали за ночь 16% компании за 11 млрд рублейЭто первое успешное размещение российских бумаг в 2020 году
Владельцы «Детского мира» – АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – продали на бирже приблизительно 118 млн акций, или около 16% компании «Детский мир», говорится в сообщении «Системы» и РКИФа.
Продавцы выручили 10,95 млрд руб., в том числе АФК «Система» – 8,9 млрд руб. Средства пойдут в том числе на погашение долгов «Системы». На 30 апреля общий долг корпорации – 37,7 млрд руб., в том числе кредиты и облигации.
Цена продажи одной акции «Детского мира» составила 93 руб., это предполагает дисконт в 3,9% к цене на закрытие торгов на Московской бирже 16 июня. В ноябре 2019 г. АФК «Система» совместно с РКИФом также продавала акции «Детского мира» (23,7%) – по 91 руб. за 1 шт. Тогда доля владения АФК «Система» в «Детском мире» впервые снизилась ниже 50%.
Дисконт в 3,9% – один из самых исторически низких для российских компаний в подобных сделках, в особенности для компаний малой и средней капитализации, отметил представитель «Системы». По его словам, спрос намного превысил предложение, 63% пришлось на иностранных инвесторов, 37% – на российских.
Спрос превысил предложение в 5 раз, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций и генеральный содиректор РКИФа Кирилл Дмитриев: «Размещение акций «Детского мира» стало первым успешным размещением российских бумаг в этом году <...> Мы видим огромный интерес и возможности для российских компаний по выходу на биржу и привлечению капитала от ведущих международных инвесторов, несмотря на глобальные негативные последствия пандемии».
Значительный интерес к акциям отражает инвестиционную привлекательность «Детского мира», отмечает президент «Системы» Владимир Чирахов.
Глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки были Credit Suisse, Goldman Sachs, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ капитал», букраннером – Альфа-банк.
После сделки доля акций «Детского мира» в свободном обращении составит приблизительно 75%, а совокупная доля владения «Системы» и РКИФа – 25% плюс 1 акция (не более 20,4 и 4,6% соответственно). До этого у АФК «Система» было 33,4%, у РКИФа – 7,6%, остальное – в свободном обращении.