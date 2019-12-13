«Детский мир» открыл новый формат под вывеской detmir.ru
Крупнейший российский продавец детских товаров – компания «Детский мир» – будет развивать новый сверхмалый формат магазинов под вывеской detmir.ru. Об этом рассказал гендиректор ритейлера Владимир Чирахов.
Магазины detmir.ru занимают площадь 130–170 кв. м. Обычный магазин «Детского мира» в разы крупнее – около 1000 кв. м.
Открыто уже два пилотных магазина detmir.ru в Московском регионе, а до конца I квартала 2020 г. откроются еще три. По результатам работы будет решено, развивать ли этот формат. По оценке Чирахова, рынок позволяет открыть около 2000 таких точек.
На 30 сентября 2019 г. у группы «Детский мир» было почти 780 магазинов: 672 «Детских мира» в России и 33 – в СНГ, а также 48 магазинов ELC, 14 – ABC и восемь зоомагазинов «Зоозавр».
До сих пор «Детский мир» делал упор на развитие в относительно крупных населенных пунктах. В ноябрьском меморандуме ритейлера для инвесторов говорилось, что в планах «Детского мира» – расширять сеть в 150 российских городах с населением более 40 000 человек и с населением более 10 000 человек – в Казахстане и Белоруссии.
Магазины под новым брендом detmir.ru будут открываться в городах с населением менее 40 000 жителей и населенных пунктах от 10 000 человек, рассказал Чирахов: там невозможно открывать стандартные магазины «Детского мира», а ритейлер хочет охватить и этих потребителей.
Сверхмалый формат будет работать и как розничный магазин, и как пункт выдачи интернет-заказов. «Около 90% онлайн-заказов выдается из розничных магазинов, это подтверждает высокий покупательский спрос на эту услугу», – отмечает Чирахов. Оффлайн-ассортимент detmir.ru тестируется, говорит Чирахов, а для заказа онлайн будут доступны 50 000 товарных позиций.
Доля онлайн-продаж в выручке «Детского мира» растет: с 14% в октябре до 17,7% в ноябре. В ноябре компания сообщала, что в среднесрочной перспективе этот показатель может увеличиться до 30%.