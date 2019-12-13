«Детский мир» открыл новый формат под вывеской detmir.ru

До сих пор «Детский мир» делал упор на развитие в относительно крупных населенных пунктах. В ноябрьском меморандуме ритейлера для инвесторов говорилось, что в планах «Детского мира» – расширять сеть в 150 российских городах с населением более 40 000 человек и с населением более 10 000 человек – в Казахстане и Белоруссии.