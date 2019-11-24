Британцы купили около половины акций «Детского мира» из бумаг при SPO

По словам Болясникова, книга заявок на участие в SPO была открыта четыре рабочих дня и уже в середине третьего дня она была переподписана. В начале процесса наблюдался высокий спрос со стороны российских инвесторов, добавил он. «Было много заявок из Великобритании (инвесторы купили около половины размещения) и США (около 20%), российские инвесторы в итоге приобрели около четверти SPO», – добавил Болясников (его цитирует «Прайм»).