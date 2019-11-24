Британцы купили около половины акций «Детского мира» из бумаг при SPO
Инвесторы из Великобритании купили около половины акций «Детского мира», размещенных в ходе SPO, рассказал Дмитрий Болясников, соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала», который выступил одним из организаторов сделки.
По словам Болясникова, книга заявок на участие в SPO была открыта четыре рабочих дня и уже в середине третьего дня она была переподписана. В начале процесса наблюдался высокий спрос со стороны российских инвесторов, добавил он. «Было много заявок из Великобритании (инвесторы купили около половины размещения) и США (около 20%), российские инвесторы в итоге приобрели около четверти SPO», – добавил Болясников (его цитирует «Прайм»).
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) 22 ноября объявили о продаже 175 млн акций (23,7% капитала) «Детского мира». Цена одной акции компании в ходе SPO составила 91 руб., по итогам размещения продающие акционеры привлекут 15,9 млрд руб.
Сделка помогла привлечь множество новых инвесторов и позволила существующим институциональным инвесторам увеличить свои доли в компании, отметил Болясников. «Многие инвесторы рассчитывают, что размещение поможет значительно увеличить ликвидность акций "Детского мира" на Московской бирже», – добавил он.
АФК «Система» по итогам SPO снизит свою долю в «Детском мире» до 33,4%, РКИФ – до 9%. Группа «Детский мир» объединяет сети магазинов «Детский мир», ELC и ABC и магазины товаров для животных «Зоозавр».