Владельцы «Детского мира» продадут 23,7% ритейлера на SPO

«Детский мир» сейчас крупнейший продавец товаров для детей, сказано в меморандуме для инвесторов: «Мы – лидер рынка и по числу магазинов, и по выручке на очень фрагментированном рынке». Доля «Детского мира» в продажах товаров для детей в 2018 г. – 23%, приводит ритейлер данные Ipsos Comcon; у ближайшего конкурента «Дочки-сыночки» – лишь 4,6%.