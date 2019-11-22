Владельцы «Детского мира» продадут 23,7% ритейлера на SPO
Крупнейший российский продавец детских товаров «Детский мир» закрыл книгу заявок от инвесторов. От сделки акционеры компании выручат почти 16 млрд руб.
Совладельцы «Детского мира» – «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – продадут на SPO 175 млн, или 23,7%, акций «Детского мира».
Сейчас у АФК «Система» 52% «Детского мира», у РКИФа – 14%, у менеджмента – 2%, остальное – в свободном обращении. После сделки «Система» и РКИФ сохранят 33,4% и 9% соответственно. В свободном обращении будет 57,6%.
Стоимость одной акции была установлена на уровне 91 руб.
В результате акционеры «Детского мира» получат около 16 млрд руб. Был высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов, большинство покупателей – это международные инвестиционные форды из Великобритании, континентальной Европы и США, говорит официальный представитель «Системы».
Организаторы – «Сбербанк CIB», Goldman Sachs, UBS и «ВТБ капитал». Интерес у инвесторов к бумагам «Детского мира» значительный, говорит Антон Мальков, управляющий директор Сбербанка. Об этом свидетельствует V-образная динамика котировок в первые три дня маркетинга сделки и увеличение предложения на 16.7%, рассуждает он. Связаться с остальными организаторами «Ведомостям» пока не удалось.
«Система» и РКИФ ранее говорили, что с помощью SPO хотят повысить ликвидность акций «Детского мира». Средства пойдут на погашение долговых обязательств «Системы», указано в сообщении.
«Детский мир» сейчас крупнейший продавец товаров для детей, сказано в меморандуме для инвесторов: «Мы – лидер рынка и по числу магазинов, и по выручке на очень фрагментированном рынке». Доля «Детского мира» в продажах товаров для детей в 2018 г. – 23%, приводит ритейлер данные Ipsos Comcon; у ближайшего конкурента «Дочки-сыночки» – лишь 4,6%.
Бренд компании – ее конкурентное преимущество, говорится в меморандуме: с 1947 г. все детские магазины в СССР назывались «Детский мир». На 30 сентября группа управляла почти 780 магазинами: 672 «Детских мира» в России (еще 33 в СНГ), а также 48 магазинов ELC, 14 – ABC и 8 зоомагазинов «Зоозавр». Группа развивает и онлайн-торговлю: в ноябре запущен пилот маркетплейса детской одежды.
«Система» долго искала покупателя на весь свой пакет в «Детском мире». Среди претендентов называли группу «Сафмар» Михаила Гуцериева и структуры Сулеймана Керимова. Президент АФК Андрей Дубовсков говорил, что она готова продать пакет не дешевле 35 млрд руб. «Система» не смогла найти стратегического инвестора на всю долю в «Детском мире», поэтому решила продать часть на рынке, комментировали ранее аналитики.