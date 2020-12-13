Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

AstraZeneca покупает Alexion за $39 млрд

«Большая фарма» стремится заработать на лечении редких заболеваний
Илья Виноградов
Чем более редкое заболевание – тем выше может быть прибыль от одного пациента  /FRANCIS MASCARENHAS / REUTERS

Британско-шведская компания AstraZeneca объявила 12 декабря о грядущем приобретении американской Alexion за $39 млрд. Сделка, которая подразумевает обмен акциями и выплату акционерам Alexion, оценивает американскую компанию в $175 за акцию, что на 45% выше цены закрытия в пятницу. В результате сделки акционеры Alexion будут владеть около 15% акций объединенной компании. По сообщению AstraZeneca, сделка еще должна быть одобрена акционерами обеих компаний и регулирующими органами и должна быть закрыта в III квартале 2021 г.

«Эта сделка позволит нам укрепить свои позиции в области иммунологии. Мы с нетерпением ожидаем начала сотрудничества с нашими новыми коллегами <...> для создания жизненно важных препаратов для пациентов», – заявил генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио. «На протяжении почти 30 лет Alexion работала над разработкой и поставкой препаратов для лечения редких болезней для пациентов по всему миру. <...> С этой сделкой в истории Alexion начинается новая увлекательная глава», – отметил генеральный директор Alexion Людвиг Хантсон.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных