AstraZeneca покупает Alexion за $39 млрд

Британско-шведская компания AstraZeneca объявила 12 декабря о грядущем приобретении американской Alexion за $39 млрд. Сделка, которая подразумевает обмен акциями и выплату акционерам Alexion, оценивает американскую компанию в $175 за акцию, что на 45% выше цены закрытия в пятницу. В результате сделки акционеры Alexion будут владеть около 15% акций объединенной компании. По сообщению AstraZeneca, сделка еще должна быть одобрена акционерами обеих компаний и регулирующими органами и должна быть закрыта в III квартале 2021 г.