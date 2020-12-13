AstraZeneca покупает Alexion за $39 млрд«Большая фарма» стремится заработать на лечении редких заболеваний
Британско-шведская компания AstraZeneca объявила 12 декабря о грядущем приобретении американской Alexion за $39 млрд. Сделка, которая подразумевает обмен акциями и выплату акционерам Alexion, оценивает американскую компанию в $175 за акцию, что на 45% выше цены закрытия в пятницу. В результате сделки акционеры Alexion будут владеть около 15% акций объединенной компании. По сообщению AstraZeneca, сделка еще должна быть одобрена акционерами обеих компаний и регулирующими органами и должна быть закрыта в III квартале 2021 г.
«Эта сделка позволит нам укрепить свои позиции в области иммунологии. Мы с нетерпением ожидаем начала сотрудничества с нашими новыми коллегами <...> для создания жизненно важных препаратов для пациентов», – заявил генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио. «На протяжении почти 30 лет Alexion работала над разработкой и поставкой препаратов для лечения редких болезней для пациентов по всему миру. <...> С этой сделкой в истории Alexion начинается новая увлекательная глава», – отметил генеральный директор Alexion Людвиг Хантсон.