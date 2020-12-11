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AstraZeneca объявила о сотрудничестве с разработчиками «Спутник V»

Ведомости

Компания AstraZeneca и научный центр Гамалеи объявили о начале клинических исследований комбинированного применения своих вакцин от коронавируса, говорится на сайте компании.

«Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222, разработанной компанией "АстраЗенека" совместно с Оксфордским университетом, и вакцины «Спутник V», разработанной (НИЦЭМ. — Ведомости) имени Н.Ф. Гамалеи, с участием добровольцев в возрасте от 18 лет и старше», — говорится в сообщении.

Научное сотрудничество компании с центром Гамалеи поможет изучить потенциал комбинированного применения вакцин, оценить их совместную работу по выработке иммунитета к коронавирусу и повысить в будущем доступность вакцинации от вируса, говорится в сообщении компании.

Ранее разработчики вакцины «Спутник V» предложили AstraZeneca комбинировать свои вакцины для повышения их эффективности. 

AstraZeneca сообщила, что эффективность вакцины от коронавируса, разработанной ею совместно с учеными Оксфордского университета, составила в среднем 70%. По данным Bloomberg, компания проведет дополнительное глобальное испытание для оценки эффективности своей вакцины.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей 11 августа собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования, составила более 95%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных