AstraZeneca объявила о сотрудничестве с разработчиками «Спутник V»

«Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222, разработанной компанией "АстраЗенека" совместно с Оксфордским университетом, и вакцины «Спутник V», разработанной (НИЦЭМ. — Ведомости) имени Н.Ф. Гамалеи, с участием добровольцев в возрасте от 18 лет и старше», — говорится в сообщении.