AstraZeneca объявила о сотрудничестве с разработчиками «Спутник V»
Компания AstraZeneca и научный центр Гамалеи объявили о начале клинических исследований комбинированного применения своих вакцин от коронавируса, говорится на сайте компании.
«Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222, разработанной компанией "АстраЗенека" совместно с Оксфордским университетом, и вакцины «Спутник V», разработанной (НИЦЭМ. — Ведомости) имени Н.Ф. Гамалеи, с участием добровольцев в возрасте от 18 лет и старше», — говорится в сообщении.
Научное сотрудничество компании с центром Гамалеи поможет изучить потенциал комбинированного применения вакцин, оценить их совместную работу по выработке иммунитета к коронавирусу и повысить в будущем доступность вакцинации от вируса, говорится в сообщении компании.
Ранее разработчики вакцины «Спутник V» предложили AstraZeneca комбинировать свои вакцины для повышения их эффективности.
AstraZeneca сообщила, что эффективность вакцины от коронавируса, разработанной ею совместно с учеными Оксфордского университета, составила в среднем 70%. По данным Bloomberg, компания проведет дополнительное глобальное испытание для оценки эффективности своей вакцины.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей 11 августа собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования, составила более 95%.