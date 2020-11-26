Разработчики «Спутника V» предложили AstraZeneca скомбинировать вакцины
Вакцина от коронавируса AZD1222, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, может быть скомбинирована с российской «Спутник V» для повышения эффективности, следует из сообщения на официальной странице российской вакцины в Twitter.
«Если они (AstraZeneca) будут проводить новое клиническое испытание, мы предлагаем комбинировать вакцины AstraZeneca и «Спутник V» для повышения эффективности», — говорится в сообщении.
Ранее AstraZeneca сообщила, что эффективность вакцины от коронавируса, разработанной ею совместно с учеными Оксфордского университета, составила в среднем 70%. Сегодня Bloomberg сообщил, что компания проведет дополнительное глобальное испытание для оценки эффективности своей вакцины.
В сентябре AstraZeneca приостановила испытания вакцины из-за появления у женщины-волонтера побочного эффекта — воспаления спинного мозга. Позже испытания были возобновлены.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей 11 августа собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования, составила 92%.