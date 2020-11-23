Британская вакцина от коронавируса AstraZeneca показала эффективность в 70%

Показатель эффективности одного варианта дозировки вакцины составил 90%, эффективность второго варианта — 62%. В первом случае добровольцам вводили половину дозы вакцины и через месяц полную дозу, при втором варианте вводились две полные дозы препарата с интервалом не меньше месяца. В компании отметили, что вакцина хорошо переносилась при обеих дозировках.