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Британская вакцина от коронавируса AstraZeneca показала эффективность в 70%

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Вакцина от коронавируса AZD1222, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность защиты от коронавируса в 70%, говорится в сообщении компании. 

Показатель эффективности одного варианта дозировки вакцины составил 90%, эффективность второго варианта — 62%. В первом случае добровольцам вводили половину дозы вакцины и через месяц полную дозу, при втором варианте вводились две полные дозы препарата с интервалом не меньше месяца. В компании отметили, что вакцина хорошо переносилась при обеих дозировках. 

В компании отметили, что будут собирать дополнительные данные и проведут дополнительный анализ для уточнения показателя эффективности и срока защиты от коронавируса.

В сообщении говорится, что AstraZeneca планирует подать документы в контролирующие органы различных стран для регистрации вакцины. Также компания подаст документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для включения вакцины в Список экстренного использования, чтобы обеспечить доступность препарата в странах с низким уровнем дохода. 

В сентябре AstraZeneca приостановила испытания вакцины из-за появления у женщины-волонтера побочного эффекта — воспаления спинного мозга. Тогда акции компании также отреагировали на новость снижением. 9 сентября AstraZeneca опровергла данные сведения, указав на то, что диагноз не является окончательным. Впоследствии исследования вакцины возобновили.

21 октября 28-летний участник испытаний вакцины умер в Бразилии. По данным местной газеты Globo, смерть наступила в результате коронавирусных осложнений. Точная причина произошедшего не называлась.

Ранее по теме: Pfizer повысила оценку эффективности вакцины от коронавируса до 95%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных