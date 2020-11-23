Британская вакцина от коронавируса AstraZeneca показала эффективность в 70%
Вакцина от коронавируса AZD1222, разработанная компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность защиты от коронавируса в 70%, говорится в сообщении компании.
Показатель эффективности одного варианта дозировки вакцины составил 90%, эффективность второго варианта — 62%. В первом случае добровольцам вводили половину дозы вакцины и через месяц полную дозу, при втором варианте вводились две полные дозы препарата с интервалом не меньше месяца. В компании отметили, что вакцина хорошо переносилась при обеих дозировках.
В компании отметили, что будут собирать дополнительные данные и проведут дополнительный анализ для уточнения показателя эффективности и срока защиты от коронавируса.
В сообщении говорится, что AstraZeneca планирует подать документы в контролирующие органы различных стран для регистрации вакцины. Также компания подаст документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для включения вакцины в Список экстренного использования, чтобы обеспечить доступность препарата в странах с низким уровнем дохода.
В сентябре AstraZeneca приостановила испытания вакцины из-за появления у женщины-волонтера побочного эффекта — воспаления спинного мозга. Тогда акции компании также отреагировали на новость снижением. 9 сентября AstraZeneca опровергла данные сведения, указав на то, что диагноз не является окончательным. Впоследствии исследования вакцины возобновили.
21 октября 28-летний участник испытаний вакцины умер в Бразилии. По данным местной газеты Globo, смерть наступила в результате коронавирусных осложнений. Точная причина произошедшего не называлась.