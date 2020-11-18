Pfizer повысила оценку эффективности вакцины от коронавируса до 95%

Вакцина, получившая название BNT162b2, показала высокую эффективность против коронавируса через 28 дней после первой вакцинации. При этом эффективность была одинаковой для всех возрастов, рас и этнических групп, заявили производители. Кроме того, эффективность вакцинации пожилых людей составила более 94%. Фармкомпания также отчиталась об отсутствии серьезных побочных эффектов препарата.