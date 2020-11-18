Pfizer повысила оценку эффективности вакцины от коронавируса до 95%
Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTech объявили, что окончательный анализ данных разрабатываемой ими вакцины от COVID-19 показал, что ее эффективность составила 95%, говорится в сообщении на сайте Pfizer.
″Окончательный анализ подтверждает результаты положительного промежуточного анализа эффективности, объявленного 9 ноября», — приводит CNBC заявление генерального директора BioNTech Угура Сахина.
Вакцина, получившая название BNT162b2, показала высокую эффективность против коронавируса через 28 дней после первой вакцинации. При этом эффективность была одинаковой для всех возрастов, рас и этнических групп, заявили производители. Кроме того, эффективность вакцинации пожилых людей составила более 94%. Фармкомпания также отчиталась об отсутствии серьезных побочных эффектов препарата.
Ранее в Pfizer заявили, что рассмотрят возможность регистрации своей вакцины от коронавируса в России. По результатам третьей фазы клинических испытаний компания сообщала об эффективности вакцины на 90%. В испытаниях приняли участие 43 538 добровольцев. Pfizer и BioNTech достигли соглашения с Европейской комиссией о поставках 200 млн доз вакцины.