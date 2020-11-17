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Pfizer допустила регистрацию вакцины от коронавируса в России

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Американская фармацевтическая компания Pfizer рассмотрит возможность регистрации вакцины от коронавируса в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании в РФ.

«Pfizer рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации после получения необходимых данных результатов клинических исследований», – говорится в сообщении.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил «РИА Новости», что в случае подачи иностранным производителем документов на регистрацию вакцины в России они «будут рассмотрены в соответствующем порядке».

Ранее Pfizer сообщила, что ее совместная с немецкой компанией BioNTech вакцина от коронавируса BNT162b2 по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%. В испытаниях приняли участие 43 538 добровольцев. Позже Pfizer и BioNTech достигли соглашения с Европеской комиссией о поставках 200 млн доз вакцины. 16 ноября американская биотехнологическая компания Moderna сообщила, что разработанная ею вакцина от коронавируса, согласно промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний, показала эффективность в 94,5%.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей 11 августа собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования, составила 92%.

Ранее по теме: Moderna оценила эффективность своей вакцины от коронавируса почти в 95%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных