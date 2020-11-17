Pfizer допустила регистрацию вакцины от коронавируса в России

Ранее Pfizer сообщила, что ее совместная с немецкой компанией BioNTech вакцина от коронавируса BNT162b2 по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%. В испытаниях приняли участие 43 538 добровольцев. Позже Pfizer и BioNTech достигли соглашения с Европеской комиссией о поставках 200 млн доз вакцины. 16 ноября американская биотехнологическая компания Moderna сообщила, что разработанная ею вакцина от коронавируса, согласно промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний, показала эффективность в 94,5%.