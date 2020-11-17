Pfizer допустила регистрацию вакцины от коронавируса в России
Американская фармацевтическая компания Pfizer рассмотрит возможность регистрации вакцины от коронавируса в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании в РФ.
«Pfizer рассмотрит возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации после получения необходимых данных результатов клинических исследований», – говорится в сообщении.
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил «РИА Новости», что в случае подачи иностранным производителем документов на регистрацию вакцины в России они «будут рассмотрены в соответствующем порядке».
Ранее Pfizer сообщила, что ее совместная с немецкой компанией BioNTech вакцина от коронавируса BNT162b2 по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%. В испытаниях приняли участие 43 538 добровольцев. Позже Pfizer и BioNTech достигли соглашения с Европеской комиссией о поставках 200 млн доз вакцины. 16 ноября американская биотехнологическая компания Moderna сообщила, что разработанная ею вакцина от коронавируса, согласно промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний, показала эффективность в 94,5%.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей 11 августа собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования, составила 92%.