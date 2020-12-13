«Роснефть» продала Equinor долю в проектах в Восточной Сибири за $550 млн

Сумма сделки составила порядка $550 млн. В периметр сделки, в частности, вошло Северо-Даниловское нефтегазовое месторождение, добыча на котором началась в июле текущего года. Северо-Даниловское месторождение открыто «Роснефтью» в 2011 г. в границах Даниловского участка в Катангском районе Иркутской области. Геологические запасы нефти месторождения, по последним данным, оцениваются в 125 млн т, извлекаемые запасы нефти – в 25 млн т. На остальных лицензионных участках добыча еще не началась.