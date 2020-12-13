«Роснефть» продала Equinor долю в проектах в Восточной Сибири за $550 млн

«Роснефть» продала Equinor долю в проектах в Восточной Сибири за $550 млнНорвежская компания продолжит наращивать присутствие в РФ, считают эксперты
«Роснефть» закрыла сделку с норвежской Equinor (до 2018 г. – Statoil ASA) по продаже 49%-ной доли в компании «Красгеонац», владеющей 12 лицензиями на разведку и добычу нефти на участках в Восточной Сибири, сообщила Equinor 11 декабря.
Сумма сделки составила порядка $550 млн. В периметр сделки, в частности, вошло Северо-Даниловское нефтегазовое месторождение, добыча на котором началась в июле текущего года. Северо-Даниловское месторождение открыто «Роснефтью» в 2011 г. в границах Даниловского участка в Катангском районе Иркутской области. Геологические запасы нефти месторождения, по последним данным, оцениваются в 125 млн т, извлекаемые запасы нефти – в 25 млн т. На остальных лицензионных участках добыча еще не началась.
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