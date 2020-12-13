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«Роснефть» продала Equinor долю в проектах в Восточной Сибири за $550 млн

Норвежская компания продолжит наращивать присутствие в РФ, считают эксперты
Анна Подлинова
Сделка «Роснефти» с Equinor – это задел на долгосрочную перспективу для норвежской компании /INTS KALNINS / REUTERS

«Роснефть» закрыла сделку с норвежской Equinor (до 2018 г. – Statoil ASA) по продаже 49%-ной доли в компании «Красгеонац», владеющей 12 лицензиями на разведку и добычу нефти на участках в Восточной Сибири, сообщила Equinor 11 декабря.

Сумма сделки составила порядка $550 млн. В периметр сделки, в частности, вошло Северо-Даниловское нефтегазовое месторождение, добыча на котором началась в июле текущего года. Северо-Даниловское месторождение открыто «Роснефтью» в 2011 г. в границах Даниловского участка в Катангском районе Иркутской области. Геологические запасы нефти месторождения, по последним данным, оцениваются в 125 млн т, извлекаемые запасы нефти – в 25 млн т. На остальных лицензионных участках добыча еще не началась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных