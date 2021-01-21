Авиакомпании вновь просят помощи у правительства

Гендиректор агентства Infomost Борис Рыбак считает, что только такая прямая денежная поддержка – единственный способ избежать банкротства компаний. «Все наши авиакомпании сегодня де-факто банкроты, включая «Аэрофлот». Если бы кто-то сегодня предъявил к оплате их обязательства, они бы все обанкротились. Показатели долговой нагрузки авиакомпаний РФ сегодня превышают нормативы в три раза. Но, очевидно, банки не пойдут на банкротства», – говорит эксперт. При этом объема средств в 53 млрд руб. будет явно недостаточно, добавляет он: «Весь пакет поддержки американских авиакомпаний в 2020 г. составил $72 млрд. Хотя американский авиарынок больше российского». Рыбак также считает, что нужно менять схему этих субсидий – в 2020 г. она оказалась непрозрачной, так как большую часть денег (7,9 млрд руб.) получила группа «Аэрофлот» (материнская компания и две «дочки» – «Россия» и «Аврора»).