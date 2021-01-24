«Фармасинтез» начал выпуск лекарства от COVID-19 в обход патентообладателя

Компания «Натива», к примеру, в настоящее время уже пытается добиться в арбитражных судах получения принудительных лицензий на производство препаратов для лечения рассеянного склероза финголимод, который запатентован швейцарской Novartis, а также противоопухолевого сорафениба от немецкой Bayer, обращает внимание Тиллинг. Она не исключает, что «Натива» попытается использовать случай с «Фармасинтезом» в качестве аргумента, но в успехе дела сомневается. В ситуации с ремдесивиром, по ее словам, выдача принудительной лицензии была более очевидной, так как тут речь идет о дефиците оригинального препарата и невозможности выпуска аналога из-за действия патента.