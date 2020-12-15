Московские частные клиники будут проводить вакцинацию против COVID-19

При этом, по мнению Шуляка, власти ожидают ажиотажный спрос, в случае если услуга станет доступна для всех. По его оценке, с учетом того что вакцинацию от гриппа в столице в прошлом году прошло 6 млн человек, а также COVID-19 заболело уже более 700 000 человек, желающих привиться против коронавируса может быть около 5 млн человек. Но оценить, сколько на этом смогут заработать клиники, пока сложно, так как это будет зависеть от того, смогут ли фармкомпании выпустить необходимое количество доз, говорит Шуляк. Он полагает, что платной будет как минимум сама услуга вакцинации, в среднем ее стоимость может составить около 500 руб.