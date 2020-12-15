Московские частные клиники будут проводить вакцинацию против COVID-19

Московские частные клиники будут проводить вакцинацию против COVID-19Такую возможность им дает столичный департамент здравоохранения
Заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин направил в частные медицинские сети столицы письмо с предложением организовать в клиниках вакцинацию населения против коронавирусной инфекции. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его получение подтвердил представитель одной из крупных медицинских сетей, а также представители сетей «Ниармедик» и «Медси». В департаменте на запрос не ответили.
В письме указывается, что право проводить вакцинацию получат клиники, соответствующие ряду требований. В их числе – подключение к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) Москвы, куда необходимо будет загружать информацию о вакцинированном пациенте. Кроме того, частные медучреждения должны будут самостоятельно обеспечивать транспортировку вакцины со склада ГБУЗ «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы», а также ее хранение с помощью оборудования, обеспечивающего температурный режим не выше -18 градусов. При этом сам препарат будет предоставляться клиникам безвозмездно при условии, что ее цена не будет закладываться в стоимость услуги. Перед и после вакцинирования пациента должен осмотреть врач, следует из письма. Сроки подключения частных клиник к программе вакцинации в документе не указаны.
По данным сайта мэра Москвы, в настоящее время пройти вакцинацию от COVID-19 можно в 70 пунктах, открытых на базе городских поликлиник. При этом сделать прививку могут не все желающие, а только работники частных и государственных медицинских и образовательных организаций и учреждений культуры (и частных, и государственных), а также сотрудники сферы торговли и услуг, городских социальных служб, центров «Мои документы». По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, эти ограничения были введены прежде всего потому, что пока вакцина выпускается в ограниченном объеме.
Согласно госреестру лекарственных средств, производством вакцины против COVID-19 «Спутник V» занимаются ее разработчик Центр им. Н. Ф. Гамалеи, входящий в АФК «Система» Владимира Евтушенкова завод «Биннофарм», основанная владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным компания «Генериум», а также «Биокад», где 30% также у Харитонина. Сколько доз вакцины произведено к настоящему моменту, не раскрывается.
При этом, по мнению Шуляка, власти ожидают ажиотажный спрос, в случае если услуга станет доступна для всех. По его оценке, с учетом того что вакцинацию от гриппа в столице в прошлом году прошло 6 млн человек, а также COVID-19 заболело уже более 700 000 человек, желающих привиться против коронавируса может быть около 5 млн человек. Но оценить, сколько на этом смогут заработать клиники, пока сложно, так как это будет зависеть от того, смогут ли фармкомпании выпустить необходимое количество доз, говорит Шуляк. Он полагает, что платной будет как минимум сама услуга вакцинации, в среднем ее стоимость может составить около 500 руб.
В «Ниармедике» поддерживают предложение департамента здравоохранения, заявила «Ведомостям» гендиректор сети Мария Коломенцева. По ее словам, перед вакцинацией пациентам необходимо тщательное обследование и для этого в «Ниармедике» оказываются услуги по тестированию на наличие антител, которые являются «достоверным показателем» эффективности сформированного поствакцинального иммунитета. При этом представитель сети не уточнил, будет ли сама услуга вакцинирования платной, а также станет ли тестирование на антитела обязательным. ГК «Медси» уже готова заключить с департаментом договор, рассказала директор по коммерческой деятельности Алла Канунникова. По ее словам, плата будет взиматься за прием врача перед вакцинацией и «необходимые лабораторные исследования».