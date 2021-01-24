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В России создадут федеральную службу лесных инспекторов

Она призвана решить проблему черных лесорубов
Тимур Халудоров Денис Тельманов
Ежегодное сокращение леса превышает его восстановление в среднем на 450 000 га, восстановления требует уже более 35 млн га лесов /Игорь Меркулов / ТАСС

По оценкам правительства России, ежегодно в стране незаконно вырубается 10–30 млн куб. м промышленного леса на 20–60 млрд руб. Этот лес нигде не учитывается, за него не выплачивается федеральный сбор и налоги с продажи. Почти 10% от указанного объема рубят вообще без документов (это так называемые черные лесорубы), остальное – в результате подлога (под предлогом санитарной вырубки или используя устаревшие данные по плотности леса на выделенном участке).

По данным «Рослесинфорга», объем незаконной вырубки в 2020 г. составил 6,3 куб. м на каждую 1000 га. Больше половины незаконных вырубок приходится на Сибирский федеральный округ, в том числе 37% – на Иркутскую область. Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве РФ экологию и лесное хозяйство, считает деятельность черных лесорубов одной из причин сокращения площади промышленных лесов в России. В октябре 2020 г., выступая в Совете Федерации, Абрамченко приводила такую статистику: ежегодное сокращение леса превышает его восстановление в среднем на 450 000 га. Восстановления требует уже более 35 млн га выбывшего леса. Это почти 20% от площади всех лесных участков, переданных в аренду лесопромышленным предприятиям для вырубки и восстановления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных