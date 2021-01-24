В России создадут федеральную службу лесных инспекторов

По данным «Рослесинфорга», объем незаконной вырубки в 2020 г. составил 6,3 куб. м на каждую 1000 га. Больше половины незаконных вырубок приходится на Сибирский федеральный округ, в том числе 37% – на Иркутскую область. Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве РФ экологию и лесное хозяйство, считает деятельность черных лесорубов одной из причин сокращения площади промышленных лесов в России. В октябре 2020 г., выступая в Совете Федерации, Абрамченко приводила такую статистику: ежегодное сокращение леса превышает его восстановление в среднем на 450 000 га. Восстановления требует уже более 35 млн га выбывшего леса. Это почти 20% от площади всех лесных участков, переданных в аренду лесопромышленным предприятиям для вырубки и восстановления.