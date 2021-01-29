Imperial Brands вернет акцент на сигареты

Imperial Brands вернет акцент на сигаретыКомпания представила новую стратегию развития
Британская табачная компания Imperial Brands, которой принадлежат такие марки сигарет, как Winston, Davidoff, West, Gauloises Blondes, сигары Montecristo и табак Golden Virginia и Drum, анонсировала 27 января стратегию развития на ближайшие пять лет. Руководство намерено вернуть акцент на производство сигарет. В последние несколько лет Imperial Brands пыталась сделать ставку на рост популярности электронных альтернативных средств потребления никотина, но несколько неудачных инвестиций привели к тому, что в 2020 г. компания была вынуждена списать активы соответствующих подразделений на общую сумму 124 млн фунтов, отнеся ее к убыткам.
Imperial Brands (ранее называлась Imperial Tobacco Group) занимает 4-е место в мире в табачном секторе, уступая Philip Morris International, British American Tobacco и Japan Tobacco. Чистая выручка компании от продажи табачных изделий и альтернативных средств в 2020 финансовом году (закончился 30 сентября 2020 г.) выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% и составила 7,99 млрд фунтов.
Как отмечает Financial Times, в 2020 г. Imperial Brands сильно отстала от конкурентов, что, в частности, вызвало недовольство акционеров бывшим генеральным директором. Компании пришлось впервые с момента первичного размещения акций 25 лет назад понизить дивиденды, а котировки ее акций упали за год на 18% и оказались на уровне, вдвое меньшем пикового значения в 41,3 фунта, зафиксированного в 2016 г. В период с января по сентябрь 2020 г. продажи «альтернативных» подразделений Imperial Brands, в том числе электронных испарителей Blu, упали на 28% до 201 млн фунтов. В тот же период в компании зафиксирован объем чистой задолженности в 11,1 млрд фунтов.