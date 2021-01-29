Imperial Brands вернет акцент на сигареты

Как отмечает Financial Times, в 2020 г. Imperial Brands сильно отстала от конкурентов, что, в частности, вызвало недовольство акционеров бывшим генеральным директором. Компании пришлось впервые с момента первичного размещения акций 25 лет назад понизить дивиденды, а котировки ее акций упали за год на 18% и оказались на уровне, вдвое меньшем пикового значения в 41,3 фунта, зафиксированного в 2016 г. В период с января по сентябрь 2020 г. продажи «альтернативных» подразделений Imperial Brands, в том числе электронных испарителей Blu, упали на 28% до 201 млн фунтов. В тот же период в компании зафиксирован объем чистой задолженности в 11,1 млрд фунтов.