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Imperial Brands вернет акцент на сигареты

Компания представила новую стратегию развития
Илья Виноградов
Imperial Brands вернет акцент на сигареты /Евгений Разумный / Ведомости

Британская табачная компания Imperial Brands, которой принадлежат такие марки сигарет, как Winston, Davidoff, West, Gauloises Blondes, сигары Montecristo и табак Golden Virginia и Drum, анонсировала 27 января стратегию развития на ближайшие пять лет. Руководство намерено вернуть акцент на производство сигарет. В последние несколько лет Imperial Brands пыталась сделать ставку на рост популярности электронных альтернативных средств потребления никотина, но несколько неудачных инвестиций привели к тому, что в 2020 г. компания была вынуждена списать активы соответствующих подразделений на общую сумму 124 млн фунтов, отнеся ее к убыткам.

Imperial Brands (ранее называлась Imperial Tobacco Group) занимает 4-е место в мире в табачном секторе, уступая Philip Morris International, British American Tobacco и Japan Tobacco. Чистая выручка компании от продажи табачных изделий и альтернативных средств в 2020 финансовом году (закончился 30 сентября 2020 г.) выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% и составила 7,99 млрд фунтов.

Как отмечает Financial Times, в 2020 г. Imperial Brands сильно отстала от конкурентов, что, в частности, вызвало недовольство акционеров бывшим генеральным директором. Компании пришлось впервые с момента первичного размещения акций 25 лет назад понизить дивиденды, а котировки ее акций упали за год на 18% и оказались на уровне, вдвое меньшем пикового значения в 41,3 фунта, зафиксированного в 2016 г. В период с января по сентябрь 2020 г. продажи «альтернативных» подразделений Imperial Brands, в том числе электронных испарителей Blu, упали на 28% до 201 млн фунтов. В тот же период в компании зафиксирован объем чистой задолженности в 11,1 млрд фунтов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных