В Подмосковье появится завод по выпуску инновационных лекарств

В частности, речь пойдет о лекарствах для лечения онкологии и ВИЧ, иммуномодуляторах, а также кардиологических, неврологических и других препаратах, говорит собеседник «Ведомостей». Общая площадь завода составит 61 000 кв. м, он будет включать в себя лаборатории, производственный и складской комплекс, площадь участка – 20 га. Строительные работы на площадке планируется начать во II квартале 2021 г., ввести комплекс в эксплуатацию – через два года.