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В Подмосковье появится завод по выпуску инновационных лекарств

Производитель дженериков «Авексима» планирует вложить в его строительство 5 млрд рублей
Мария Котова
Инвестиции в проект оцениваются в 5 млрд руб. /Евгений Разумный / Ведомости

Фармкомпания «Авексима» определилась с параметрами завода, который она планирует построить в Подмосковье. По словам ее представителя, новое предприятие в индустриальном парке «Есипово» (его развитием занимается Корпорация развития Московской области) в Солнечногорском районе будет заниматься разработкой и производством инновационных препаратов.

В частности, речь пойдет о лекарствах для лечения онкологии и ВИЧ, иммуномодуляторах, а также кардиологических, неврологических и других препаратах, говорит собеседник «Ведомостей». Общая площадь завода составит 61 000 кв. м, он будет включать в себя лаборатории, производственный и складской комплекс, площадь участка – 20 га. Строительные работы на площадке планируется начать во II квартале 2021 г., ввести комплекс в эксплуатацию – через два года.

Инвестиции в проект представитель «Авексимы» оценивает в 5 млрд руб. Мощность завода она не раскрывает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных