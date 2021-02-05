В Подмосковье появится завод по выпуску инновационных лекарств

В Подмосковье появится завод по выпуску инновационных лекарствПроизводитель дженериков «Авексима» планирует вложить в его строительство 5 млрд рублей
Фармкомпания «Авексима» определилась с параметрами завода, который она планирует построить в Подмосковье. По словам ее представителя, новое предприятие в индустриальном парке «Есипово» (его развитием занимается Корпорация развития Московской области) в Солнечногорском районе будет заниматься разработкой и производством инновационных препаратов.
В частности, речь пойдет о лекарствах для лечения онкологии и ВИЧ, иммуномодуляторах, а также кардиологических, неврологических и других препаратах, говорит собеседник «Ведомостей». Общая площадь завода составит 61 000 кв. м, он будет включать в себя лаборатории, производственный и складской комплекс, площадь участка – 20 га. Строительные работы на площадке планируется начать во II квартале 2021 г., ввести комплекс в эксплуатацию – через два года.
Инвестиции в проект представитель «Авексимы» оценивает в 5 млрд руб. Мощность завода она не раскрывает.