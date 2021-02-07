В России в 2020 году выросли продажи алкоголя

Продажи алкоголя в магазинах в 2020 г. в денежном выражении ускорились, увеличившись на 6,1% (против 4,2% годом ранее). Таковы результаты исследования категории fast moving consumer goods (FMCG), проведенного компанией NielsenIQ. Для сравнения: рост продаж продуктов замедлился и составил 3,5% (-0,8 п. п.). А непродовольственные товары стали и вовсе покупать меньше: падение составило 3% против роста на 2,2% годом ранее. Такую тенденцию подтверждает и статистика Росалкогольрегулирования (РАР), учитывающая реализацию спиртного как в магазинах, так и в общепите.