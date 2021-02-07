В России в 2020 году выросли продажи алкоголя

В России в 2020 году выросли продажи алкоголяЭтому способствовала пандемия коронавируса и закрытые границы
Продажи алкоголя в магазинах в 2020 г. в денежном выражении ускорились, увеличившись на 6,1% (против 4,2% годом ранее). Таковы результаты исследования категории fast moving consumer goods (FMCG), проведенного компанией NielsenIQ. Для сравнения: рост продаж продуктов замедлился и составил 3,5% (-0,8 п. п.). А непродовольственные товары стали и вовсе покупать меньше: падение составило 3% против роста на 2,2% годом ранее. Такую тенденцию подтверждает и статистика Росалкогольрегулирования (РАР), учитывающая реализацию спиртного как в магазинах, так и в общепите.
Продажи пива в 2020 г. увеличились на 4,4% до 674,7 млн дал, пивных напитков – на 2,8% до 77,4 млн дал, хотя годом ранее они сокращались. Это подтверждают и производители. У пивоваренной компании «Балтика» (часть Carlsberg Group) в 2020 г. продажи выросли на 9% по сравнению с 2019 г., сообщает ее президент Денис Шерстенников.