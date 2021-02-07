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В России в 2020 году выросли продажи алкоголя

Этому способствовала пандемия коронавируса и закрытые границы
Екатерина Бурлакова
Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи алкоголя в магазинах в 2020 г. в денежном выражении ускорились, увеличившись на 6,1% (против 4,2% годом ранее). Таковы результаты исследования категории fast moving consumer goods (FMCG), проведенного компанией NielsenIQ. Для сравнения: рост продаж продуктов замедлился и составил 3,5% (-0,8 п. п.). А непродовольственные товары стали и вовсе покупать меньше: падение составило 3% против роста на 2,2% годом ранее. Такую тенденцию подтверждает и статистика Росалкогольрегулирования (РАР), учитывающая реализацию спиртного как в магазинах, так и в общепите.

Продажи пива в 2020 г. увеличились на 4,4% до 674,7 млн дал, пивных напитков – на 2,8% до 77,4 млн дал, хотя годом ранее они сокращались. Это подтверждают и производители. У пивоваренной компании «Балтика» (часть Carlsberg Group) в 2020 г. продажи выросли на 9% по сравнению с 2019 г., сообщает ее президент Денис Шерстенников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных