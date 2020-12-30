Россияне стали чаще тратить первую зарплату на обучение и путешествия
По данным опроса, первую зарплату в этом году россияне чаще тратили на одежду и обувь. О таких тратах рассказали 13% опрошенных, на жизнь и подарки близким — по 9%. По 7% потратили свою первую зарплату на еду или отдали деньги родителям, 6% — оплатили съемную квартиру или ЖКУ.
Аналитики рассказали, что по 5% респондентов в 2020 г. потратили первый заработок на технику, телефон или на «себя». По 4% опрошенных начали копить деньги с первой зарплаты или потратили на развлечения и путешествия. По 3% россиян с первой зарплаты вернули долги или оплатили учебу. 2% отпраздновали первый заработок с друзьями или купили на него алкоголь.
В ходе аналогичного опроса в 2010 г. никто из респондентов не оплачивал обучение с первой зарплаты. Также меньше опрошенных тратили первую зарплату на путешествие — 2% в 2010 г. против 4% в 2020 г., и на оплату съемной квартиры или ЖКУ — 2% в 2010 г. против 6% в 2020 г. Отметить первый заработок с друзьями хотели 6% респондентов — в 2020 г. 2%.
По результатам опроса, в 2020 г. женщины предпочитают тратить первые заработанные деньги на одежду, подарки, жилье и учебу; мужчины — на бытовые нужды и технику. Также мужчины чаще отдают деньги родителям или начинают копить.
В 2020 г. было проведено два опроса. В ноябре опрос проводился в Москве и Санкт-Петербурге, выборка составила 1500 респондентов, в ноябре-декабре исследование проводилось по всей стране, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян.