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Россияне стали чаще тратить первую зарплату на обучение и путешествия

Ведомости

Жители России за последние десять лет стали чаще тратить первую зарплату на учебу и путешествия и реже — на алкоголь, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob.

По данным опроса, первую зарплату в этом году россияне чаще тратили на одежду и обувь. О таких тратах рассказали 13% опрошенных, на жизнь и подарки близким — по 9%. По 7% потратили свою первую зарплату на еду или отдали деньги родителям, 6% — оплатили съемную квартиру или ЖКУ. 

Аналитики рассказали, что по 5% респондентов в 2020 г. потратили первый заработок на технику, телефон или на «себя». По 4% опрошенных начали копить деньги с первой зарплаты или потратили на развлечения и путешествия. По 3% россиян с первой зарплаты вернули долги или оплатили учебу. 2% отпраздновали первый заработок с друзьями или купили на него алкоголь.

В ходе аналогичного опроса в 2010 г. никто из респондентов не оплачивал обучение с первой зарплаты. Также меньше опрошенных тратили первую зарплату на путешествие — 2% в 2010 г. против 4% в 2020 г., и на оплату съемной квартиры или ЖКУ — 2% в 2010 г. против 6% в 2020 г. Отметить первый заработок с друзьями хотели 6% респондентов — в 2020 г. 2%. 

По результатам опроса, в 2020 г. женщины предпочитают тратить первые заработанные деньги на одежду, подарки, жилье и учебу; мужчины — на бытовые нужды и технику. Также мужчины чаще отдают деньги родителям или начинают копить. 

В 2020 г. было проведено два опроса. В ноябре опрос проводился в Москве и Санкт-Петербурге, выборка составила 1500 респондентов, в ноябре-декабре исследование проводилось по всей стране, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных