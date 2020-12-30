Россияне стали чаще тратить первую зарплату на обучение и путешествия

В ходе аналогичного опроса в 2010 г. никто из респондентов не оплачивал обучение с первой зарплаты. Также меньше опрошенных тратили первую зарплату на путешествие — 2% в 2010 г. против 4% в 2020 г., и на оплату съемной квартиры или ЖКУ — 2% в 2010 г. против 6% в 2020 г. Отметить первый заработок с друзьями хотели 6% респондентов — в 2020 г. 2%.