Большинство россиян планируют в новом году копить деньги

Большинство россиян планируют в новом году копить деньгиПомешать этому могут низкие доходы и неправильные потребительские привычки
Почти две трети россиян (64%) планируют откладывать деньги в новом году, выяснили исследователи сервиса «Работа.ру» в результате опроса граждан. 40% из них собираются ежемесячно откладывать 10% своего дохода, еще 37% – до 20% дохода. При этом сейчас накопления есть только у 28% участников опроса. Из них половина (52%) откладывали на будущее до 10% своих доходов. У четверти (26%) получалось положить в копилку 20% от зарплаты. 14% признались, что могут позволить себе направлять на накопления до половины доходов, а 8% – даже больше.
Главная причина, заставляющая россиян заботиться о сбережениях, – опасение последствий экономического кризиса, таких как увольнение или задержка зарплаты. Об этом заявили 35% респондентов. Еще четверть копит деньги на случай форс-мажорных обстоятельств, например болезни.
Таким образом, для большинства наших сограждан накопления – это вопрос создания финансовой подушки безопасности. «Эксперты рекомендуют откладывать как минимум 10% с каждого получения дохода, а в целом иметь финансовую подушку, позволяющую семье прожить 3–6 месяцев без доходов, например, в случае сокращений на работе или серьезной травмы», – отмечает главный аналитик ГК «Алор брокер» Алексей Антонов.