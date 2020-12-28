Большинство россиян планируют в новом году копить деньги

Почти две трети россиян (64%) планируют откладывать деньги в новом году, выяснили исследователи сервиса «Работа.ру» в результате опроса граждан. 40% из них собираются ежемесячно откладывать 10% своего дохода, еще 37% – до 20% дохода. При этом сейчас накопления есть только у 28% участников опроса. Из них половина (52%) откладывали на будущее до 10% своих доходов. У четверти (26%) получалось положить в копилку 20% от зарплаты. 14% признались, что могут позволить себе направлять на накопления до половины доходов, а 8% – даже больше.