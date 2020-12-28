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Большинство россиян планируют в новом году копить деньги

Помешать этому могут низкие доходы и неправильные потребительские привычки
Александра Кошкина
Заполнить копилки в новом году у россиян вряд ли получится /Максим Стулов / Ведомости

Почти две трети россиян (64%) планируют откладывать деньги в новом году, выяснили исследователи сервиса «Работа.ру» в результате опроса граждан. 40% из них собираются ежемесячно откладывать 10% своего дохода, еще 37% – до 20% дохода. При этом сейчас накопления есть только у 28% участников опроса. Из них половина (52%) откладывали на будущее до 10% своих доходов. У четверти (26%) получалось положить в копилку 20% от зарплаты. 14% признались, что могут позволить себе направлять на накопления до половины доходов, а 8% – даже больше.

Главная причина, заставляющая россиян заботиться о сбережениях, – опасение последствий экономического кризиса, таких как увольнение или задержка зарплаты. Об этом заявили 35% респондентов. Еще четверть копит деньги на случай форс-мажорных обстоятельств, например болезни.

Таким образом, для большинства наших сограждан накопления – это вопрос создания финансовой подушки безопасности. «Эксперты рекомендуют откладывать как минимум 10% с каждого получения дохода, а в целом иметь финансовую подушку, позволяющую семье прожить 3–6 месяцев без доходов, например, в случае сокращений на работе или серьезной травмы», – отмечает главный аналитик ГК «Алор брокер» Алексей Антонов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных