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Исследование показало долю граждан с финансовой подушкой на случай увольнения

Ведомости

Финансовую подушку на случай увольнения имеют 23% граждан, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и «Сберстрахования». В исследовании, проведенном в ноябре, участвовали более 3000 респондентов из всех регионов страны.

«Финансовую подушку на случай увольнения имеют лишь 23% россиян», – говорится в сообщении. Финансовой подушки хватит на 1-3 месяца 34% опрошенных, на полгода – 31%, не больше, чем на месяц – 10%. Четверти респондентов сбережений хватит на год без работы.

Более половины – 52% – граждан сталкивались с увольнениями из-за проблем в компании или кризиса, у 32% это случилось однажды, у 20% – не один раз. На поиск нового места работы в случае увольнения 60% опрошенных рассчитывают потратить до трех месяцев, половина из них надеется найти новую работу в течение месяца.

Ранее банк «Открытие» провел опрос и пришел к выводу, что россияне надеются, что следующий год для них станет лучше нынешнего, 45% респондентов заявили, что планируют в 2021 г. нарастить личные доходы, 37% – увеличить накопления, 29% – найти новую работу.

Ранее по теме: Финансовые планы россиян на следующий год полны оптимизма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных