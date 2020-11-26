Исследование показало долю граждан с финансовой подушкой на случай увольнения
Финансовую подушку на случай увольнения имеют 23% граждан, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и «Сберстрахования». В исследовании, проведенном в ноябре, участвовали более 3000 респондентов из всех регионов страны.
«Финансовую подушку на случай увольнения имеют лишь 23% россиян», – говорится в сообщении. Финансовой подушки хватит на 1-3 месяца 34% опрошенных, на полгода – 31%, не больше, чем на месяц – 10%. Четверти респондентов сбережений хватит на год без работы.
Более половины – 52% – граждан сталкивались с увольнениями из-за проблем в компании или кризиса, у 32% это случилось однажды, у 20% – не один раз. На поиск нового места работы в случае увольнения 60% опрошенных рассчитывают потратить до трех месяцев, половина из них надеется найти новую работу в течение месяца.
Ранее банк «Открытие» провел опрос и пришел к выводу, что россияне надеются, что следующий год для них станет лучше нынешнего, 45% респондентов заявили, что планируют в 2021 г. нарастить личные доходы, 37% – увеличить накопления, 29% – найти новую работу.