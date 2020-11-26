Исследование показало долю граждан с финансовой подушкой на случай увольнения

Более половины – 52% – граждан сталкивались с увольнениями из-за проблем в компании или кризиса, у 32% это случилось однажды, у 20% – не один раз. На поиск нового места работы в случае увольнения 60% опрошенных рассчитывают потратить до трех месяцев, половина из них надеется найти новую работу в течение месяца.