Финансовые планы россиян на следующий год полны оптимизма

Россияне надеются, что следующий год для них станет лучше нынешнего, свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком «Открытие». 45% респондентов заявили, что планируют в 2021 г. нарастить личные доходы, 37% – увеличить накопления, 29% – найти новую работу. Чаще других выражают свое желание повысить доходы граждане, проживающие на Северном Кавказе (51% респондентов), а реже других – в Сибири и на Дальнем Востоке (по 41%). Стремление же увеличить накопления в наибольшей степени выражено у жителей Северо-Западного (44%) и Южного (43%) федеральных округов.