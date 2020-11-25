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Финансовые планы россиян на следующий год полны оптимизма

Опрос показал, что 45% респондентов планируют увеличить личные доходы
Михаил Сидоров
Только 16% участников опроса заявили, что в будущем году станут богаче /Евгений Разумный / Ведомости

Россияне надеются, что следующий год для них станет лучше нынешнего, свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком «Открытие». 45% респондентов заявили, что планируют в 2021 г. нарастить личные доходы, 37% – увеличить накопления, 29% – найти новую работу. Чаще других выражают свое желание повысить доходы граждане, проживающие на Северном Кавказе (51% респондентов), а реже других – в Сибири и на Дальнем Востоке (по 41%). Стремление же увеличить накопления в наибольшей степени выражено у жителей Северо-Западного (44%) и Южного (43%) федеральных округов.

Также на Северо-Западе отмечена самая высокая доля граждан, которые важнейшей целью 2021 г. назвали устройство на новую работу (36%). При этом каждый десятый участник опроса собирается в будущем году открыть собственный бизнес. 10% участников опроса намерены в будущем году приобрести жилье в ипотеку. Еще 27% планируют в 2021 г. накопить на крупную покупку, а 26% – погасить кредиты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных