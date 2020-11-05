Слабость рубля россиян не волнует

Примечательно, что в то же время больше всего выросли траты россиян на предметы домашнего обихода и бытовую технику (+18%) – товары в основном зарубежного производства, цены на которые меняются в зависимости от валютного курса. То есть повышение цен, вызванное девальвацией, если и произошло, то не оказало существенного влияния на решения о покупках. Важно, что и торговля в отличие от прошлых кризисов не торопится увеличивать цены вслед за ростом курса доллара или евро – все понимают, что покупательная способность большинства населения на пределе и смена ценников в сторону повышения приведет только к спаду продаж.