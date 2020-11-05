Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Слабость рубля россиян не волнует

Более половины граждан не видят связи между своим финансовым положением и валютным курсом
Елена Ведерина
Курсы доллара и евро волнуют россиян значительно меньше, чем во время прошлых кризисов /Андрей Гордеев / Ведомости

56% россиян считают, что ослабление рубля никак не влияет на их финансовое положение, свидетельствуют данные опроса, проведенного онлайн-платформой Webbankir. Еще 24% сообщили о незначительном ухудшении своих финансов из-за роста курсов доллара и евро, о заметном ухудшении заявили лишь 18% респондентов.

Эксперты видят в таких результатах проявление низкой финансовой грамотности, ведь потребительские расходы россиян неизбежно зависят от курса рубля, поскольку в среднем в потребительской корзине импорт составляет около 40%, а по некоторым сегментам продуктов (фармацевтика, автомобили) доля импорта доходит до 70%. «Следует понимать, что девальвация существенно сокращает потребление на фоне продолжающегося снижения реальных доходов», – указывает Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Впрочем, причина может заключаться в том, что россияне уже привыкли к регулярным обвалам национальной валюты. В частности, в конце 2014 – начале 2015 г. мы были свидетелями девальвации рубля, на фоне которой нынешние колебания не выглядят значительными. «Российская экономика в то время имела большую долю импорта и тесные связи с курсом доллара, но, несмотря на это, выдержала удар, – напоминает Скрыль. – Сейчас мы наблюдаем снижение курса рубля меньшее, чем было пять лет назад».

Ранее по теме: ВЦИОМ зафиксировал рост удовлетворенности россиян материальным положением

Еще одним вариантом адаптации россиян к колебаниям валютных курсов стало снижение потребления. Так, во II квартале нынешнего года расходы российских семей оказались минимальными за последние 13 лет и приблизились к показателям кризисного 2007 года. По данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которая проанализировала данные Росстата, номинальные расходы домохозяйств снизились с 18 920 руб. на одного члена семьи в месяц в апреле – июне 2019 г. до 16 490 руб. в апреле – июне 2020 г. По подсчетам авторов исследования, в реальном выражении с учетом инфляции сокращение составило 12,8%. «В предыдущие кризисные годы во II квартале сокращение трат было менее существенным: в 2014 г. – 10,8%, в 2009 г. – 8,8%», – отмечают аналитики FinExpertiza.

Заметнее всего во II квартале россияне сократили траты на гостиницы, кафе и рестораны (-83%), на отдых вне дома и культурные мероприятия (-53%), на покупку одежды и обуви (-32%). Сокращение потребительских расходов эксперты во многом связывают с карантином, из-за которого потребители были ограничены в посещении заведений общественного питания и в досуге вне дома. «Часть людей сознательно урезала расходы, ощутив важность наличия подушки безопасности, – отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова. – На это, в частности, указывает увеличение сбережений населения».

Примечательно, что в то же время больше всего выросли траты россиян на предметы домашнего обихода и бытовую технику (+18%) – товары в основном зарубежного производства, цены на которые меняются в зависимости от валютного курса. То есть повышение цен, вызванное девальвацией, если и произошло, то не оказало существенного влияния на решения о покупках. Важно, что и торговля в отличие от прошлых кризисов не торопится увеличивать цены вслед за ростом курса доллара или евро – все понимают, что покупательная способность большинства населения на пределе и смена ценников в сторону повышения приведет только к спаду продаж.

Граждане просто в очередной раз сократят потребление, дожидаясь следующего снижения валютных курсов. «При оценке фундаментальных факторов, определяющих стоимость нашей национальной валюты, можно сделать вывод, что рубль значительно недооценен в настоящее время и по мере исчерпания действия текущих краткосрочных факторов можно ожидать возврата его стоимости на уровень 72–75 руб. за доллар США», – полагает Станислав Дужинский, аналитик банка «Хоум кредит». Судя по всему, большинство россиян интуитивно разделяют эту точку зрения.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных