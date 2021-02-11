Производитель игристого вина «Лев Голицынъ» запустил производство в Молдавии

Производитель игристого вина «Лев Голицынъ» запустил производство в МолдавииЭто позволит ему не попасть под новый закон о виноделии в России
Компания «Игристые вина» начала выпускать вина в Молдавии. Об этом «Ведомостям» рассказал ее гендиректор Юрий Дудко. По его словам, контрактный розлив организован на заводе «Инвинпром», который расположен на юге страны. Дудко добавляет, что предприятие также является поставщиком виноматериалов. Владелец «Инвинпрома» Александр Карабет эту информацию подтвердил.
«Игристые вина» – один из крупнейших российских производителей игристых вин. По собственным данным компании, в 2019 г. она занимала 2-е место (после «Абрау-Дюрсо») на этом рынке с долей 17%. Среди ее брендов – «Лев Голицынъ», «Ленинградское» и проч. Она также производит коньяк «Бестужев», виски Forest Cat и др. Основной владелец компании – Василий Драган.
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