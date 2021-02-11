Производитель игристого вина «Лев Голицынъ» запустил производство в Молдавии

«Игристые вина» – один из крупнейших российских производителей игристых вин. По собственным данным компании, в 2019 г. она занимала 2-е место (после «Абрау-Дюрсо») на этом рынке с долей 17%. Среди ее брендов – «Лев Голицынъ», «Ленинградское» и проч. Она также производит коньяк «Бестужев», виски Forest Cat и др. Основной владелец компании – Василий Драган.