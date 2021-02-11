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Производитель игристого вина «Лев Голицынъ» запустил производство в Молдавии

Это позволит ему не попасть под новый закон о виноделии в России
Екатерина Бурлакова
В Россию поставлено уже около 1 млн бутылок розового вина марки «Лев Голицынъ», произведенного в Молдавии /Евгений Егоров для Ведомостей

Компания «Игристые вина» начала выпускать вина в Молдавии. Об этом «Ведомостям» рассказал ее гендиректор Юрий Дудко. По его словам, контрактный розлив организован на заводе «Инвинпром», который расположен на юге страны. Дудко добавляет, что предприятие также является поставщиком виноматериалов. Владелец «Инвинпрома» Александр Карабет эту информацию подтвердил.

«Игристые вина» – один из крупнейших российских производителей игристых вин. По собственным данным компании, в 2019 г. она занимала 2-е место (после «Абрау-Дюрсо») на этом рынке с долей 17%. Среди ее брендов – «Лев Голицынъ», «Ленинградское» и проч. Она также производит коньяк «Бестужев», виски Forest Cat и др. Основной владелец компании – Василий Драган.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных