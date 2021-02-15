«Мандалорец» спасает Disney

«Мандалорец» спасает DisneyКомпания сделала ставку на стриминг и не прогадала
The Walt Disney Company объявила 11 февраля о прибыли в $17 млн за I квартал 2021 финансового года, закончившийся 2 января. Новость оказалась неожиданной для участников рынка, предрекавших компании очередной убыток. Два предыдущих квартала Disney закончила с убытками в $4,7 млрд и $710 млн, при том что до этого квартальных убытков у компании не было с 2001 г. За 2020 фискальный год, закончившийся 3 октября 2020 г., убыток составил $2,8 млрд. Годового убытка у Disney не было с 1980 г.
По прибылям и доходам компании сильно ударило закрытие тематических парков из-за локдаунов по всему миру. Выручка Disney за 2020 финансовый год сократилась на 6% по сравнению с предыдущим годом до $65,4 млрд, а за I квартал 2021 финансового года сократилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $16,25 млрд. На сегодняшний день парки в Калифорнии, Гонконге и Париже остаются закрытыми, остальные (во Флориде, Токио и Шанхае) принимают ограниченное количество посетителей, чтобы те могли соблюдать социальную дистанцию. Руководство Disney ожидает, что парки в Калифорнии и Париже откроются не раньше апреля, а парк в Гонконге может открыться и раньше.