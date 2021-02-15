«Мандалорец» спасает Disney

По прибылям и доходам компании сильно ударило закрытие тематических парков из-за локдаунов по всему миру. Выручка Disney за 2020 финансовый год сократилась на 6% по сравнению с предыдущим годом до $65,4 млрд, а за I квартал 2021 финансового года сократилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $16,25 млрд. На сегодняшний день парки в Калифорнии, Гонконге и Париже остаются закрытыми, остальные (во Флориде, Токио и Шанхае) принимают ограниченное количество посетителей, чтобы те могли соблюдать социальную дистанцию. Руководство Disney ожидает, что парки в Калифорнии и Париже откроются не раньше апреля, а парк в Гонконге может открыться и раньше.