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«Мандалорец» спасает Disney

Компания сделала ставку на стриминг и не прогадала
Илья Виноградов
За возврат к прибыльности и рост базы подписчиков Disney+ компании нужно благодарить в первую очередь второй сезон сериала «Мандалорец» /Lucasfilm Ltd. / Walt Disney Studios

The Walt Disney Company объявила 11 февраля о прибыли в $17 млн за I квартал 2021 финансового года, закончившийся 2 января. Новость оказалась неожиданной для участников рынка, предрекавших компании очередной убыток. Два предыдущих квартала Disney закончила с убытками в $4,7 млрд и $710 млн, при том что до этого квартальных убытков у компании не было с 2001 г. За 2020 фискальный год, закончившийся 3 октября 2020 г., убыток составил $2,8 млрд. Годового убытка у Disney не было с 1980 г.

По прибылям и доходам компании сильно ударило закрытие тематических парков из-за локдаунов по всему миру. Выручка Disney за 2020 финансовый год сократилась на 6% по сравнению с предыдущим годом до $65,4 млрд, а за I квартал 2021 финансового года сократилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $16,25 млрд. На сегодняшний день парки в Калифорнии, Гонконге и Париже остаются закрытыми, остальные (во Флориде, Токио и Шанхае) принимают ограниченное количество посетителей, чтобы те могли соблюдать социальную дистанцию. Руководство Disney ожидает, что парки в Калифорнии и Париже откроются не раньше апреля, а парк в Гонконге может открыться и раньше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных