Минфин перенес срок обязательной маркировки ювелирных изделий на 2024 год

Минфин перенес срок обязательной маркировки ювелирных изделий на 2024 годЮвелиры рассчитывают, что новая система не заработает никогда
Минфин сдвинул сроки введения новых правил маркировки ювелирных изделий, которые должны стать обязательными для всех, кто производит и продает в России драгоценности. Ранее планировалось, что правила вступят в силу в добровольном порядке с 1 января 2021 г., а в обязательном – с 30 июня 2021 г.
Теперь начальная стадия работы новой системы учета драгоценных металлов и камней (ГИИС ДМДК) намечена на 1 марта 2022 г., а финальная – обязательная – на 1 марта 2024 г. Такие параметры содержатся в разработанном в Минфине проекте постановления правительства РФ, с которым ознакомились «Ведомости».
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