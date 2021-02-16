Минфин перенес срок обязательной маркировки ювелирных изделий на 2024 год

Минфин сдвинул сроки введения новых правил маркировки ювелирных изделий, которые должны стать обязательными для всех, кто производит и продает в России драгоценности. Ранее планировалось, что правила вступят в силу в добровольном порядке с 1 января 2021 г., а в обязательном – с 30 июня 2021 г.