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Минфин перенес срок обязательной маркировки ювелирных изделий на 2024 год

Ювелиры рассчитывают, что новая система не заработает никогда
Денис Тельманов
Если правительство утвердит предложение Минфина, с 1 марта 2024 г. в России будет запрещено продавать ювелирные изделия из золота, платины и палладия без специального штрих-кода /Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин сдвинул сроки введения новых правил маркировки ювелирных изделий, которые должны стать обязательными для всех, кто производит и продает в России драгоценности. Ранее планировалось, что правила вступят в силу в добровольном порядке с 1 января 2021 г., а в обязательном – с 30 июня 2021 г.

Теперь начальная стадия работы новой системы учета драгоценных металлов и камней (ГИИС ДМДК) намечена на 1 марта 2022 г., а финальная – обязательная – на 1 марта 2024 г. Такие параметры содержатся в разработанном в Минфине проекте постановления правительства РФ, с которым ознакомились «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных